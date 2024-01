Università, facoltà di medicina senza test: via libera agli studenti | D’ora in avanti si entrerà solo così

Si potrà entrare alla Facoltà di Medicina senza dover fare il test. Da questo momento in avanti sarà possibile entrare solo in questa maniera.

La Facoltà di Medicina è tra le più gettonate dai giovanissimi che devono decidere, dopo il diploma, cosa vogliono fare da grandi. Peccato che spesso a frenare i ragazzi che vorrebbero frequentare la facoltà di medicina, è il test di ingresso all’interno della facoltà.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha annunciato che ben presto ci sarà una netta modifica del sistema universitario. Un cambiamento questo, che si attendeva da tempo e che tutti stanno chiedendo da moltissimo tempo ormai.

In merito a quelle che saranno le modifiche che verranno apportate al sistema, attualmente sono state solo delle indiscrezioni a cui però, sembra che si possa dare un buon credito. Tra di esse ci sarebbe l’ipotesi di una modifica sostanziale per quello che riguarda l’ingresso alle facoltà a numero chiuso, in particolare quella di medicina.

Insomma, sono tutti a dire addio per sempre al Test di ingresso all’università che tanto è sempre criticato dagli aspiranti dottori, che non lo ritengono un metodo corretto di giudizio per poter accedere alle lezioni che porteranno i ragazzi ad essere i nuovi medici del futuro.

Le modifiche sostanziali in merito

La chiameranno riforma Bernini e prevederà l’addio al test di ingresso per la facoltà di Medicina. Ma non cantate vittoria troppo presto, perchè occorrerà ancora del tempo per riuscire a salutare questa pratica che sembra essere poco congrua per premiare i meritevoli.

In ogni caso questo sarà solo il primo passo per un cambiamento radicale. L’idea alla base di tutto questo, come annunciato anche dal Ministro è quello di consentire a tutti gli studenti di frequentare i corsi universitari e di eliminare definitivamente i test di ingresso. Ovviamente la pratica andrebbe sostituita e si pensa a 6 mesi di corso, alla fine dei quali dare gli esami che potrebbero dare o non dare accesso ufficiale all’università.

Quindi niente più numero chiuso?

In realtà non è esattamente così. L’addio al numero chiuso sembra essere ancora piuttosto lontano. Quindi il test di ingresso, in questo specifico caso, occorrerà pensare a un sistema altrettanto efficace, ma che dia la possibilità agli studenti di dimostrare di essere realmente portati alla facoltà di medicina, che è forse la più difficile.

Insomma, sembra che la rivoluzione all’interno del sistema universitario sia alle porte. Ma ci vuole del tempo.