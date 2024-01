Concorso Parlamento, 34mila euro l’anno e contratto a tempo indeterminato: per entrare basta un diploma

34 mila euro all’anno e contratto a tempo indeterminato, questa la possibilità offerta a chi prende parte al Concorso per il Parlamento. Per prendervi parte è sufficiente avere il diploma.

Questo 2024 si è aperto all’insegna delle possibilità di lavoro. Queste sono concesse da un gran numero di concorsi pubblici che sono stati aperti per la popolazione italiana di coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Sono anni che si parla di una carenza di posti di lavoro, ma sembra che negli ultimi mesi vi sia stata una netta controtendenza.

Controllando la Gazzetta Ufficiale e i vari siti specializzati in offerte di lavoro e concorsi, è possibile trovare un gran numero di possibilità, messe a disposizione di tutti coloro che cercano lavoro. L’ultima delle proposte arriva dal Parlamento italiano.

Il bando di concorso aperto è volto a cercare assistenti parlamentari nella Camera dei deputati. Per potervi prendere parte è sufficiente avere il solo diploma, non occorre la Laurea in alcuna materia. Un concorso nei quali confronti sembra esserci un notevole interesse.

100 sono i posti messi a disposizione di coloro che si candideranno al bando dei concorsi per gli assistenti, 25 quelli da consigliere. Per poter prendere il parte al concorso è sufficiente rispondere ai requisiti richiesti.

Il bando di concorso che interessa un gran numero di italiani

Il 2024 è l’anno in cui moltissimi italiani andranno alla ricerca di quella che sarà la loro occupazione migliore. Quale occasione può sembrare più adeguata se non quella di un concorso a cui è possibile prendere parte senza laurea? In un mondo del lavoro sempre più specializzato, questa è un’occasione da prendere al volo.

Tutte le indicazioni specifiche sono fornite nel bando di concorso pubblicato in gazzetta ufficiale. In ogni caso, chiunque vi voglia prendere parte deve essere in possesso di cittadinanza italiana, avere più di 40 anni, godere di diritti politici e non avere sentenze definitive di condanna sulla sua persona.

La domanda

Per procedere con l’invio della domanda per prendere parte al concorso è possibile accedere al portale della Camera dei deputati per procedere in via telematica. Per procedere con l’invio occorre essere dotati di identità digitale Spid o CIE, ovvero un indirizzo PEC su cui ricevere ke comunicazioni.

Quindi sul portale è possibile scegliere a quale bando chiedere di partecipare e quindi inviare il tutto pagando 10 euro di contributo con PagoPa. L’invio delle domande deve avvenire entro le 18 del 26 febbraio 2024.