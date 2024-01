Pensione a 59 anni, l’INPS parla chiaro: se hai queste caratteristiche puoi smettere di lavorare prima di tutti

L’INPS fa chiarezza su quella che è la pensione a 59 anni. Se hai questi specifici requisiti puoi andare in pensione prima di tutti gli altri.

La pensione e le mille discussioni che suscita da parte di chiunque sia in procinto di accedere alla misura di sostentamento pensata per gli anziani che non sono più in grado di lavorare. Le pensioni vengono pagate da tutti i cittadini che prestano la loro forza lavoro e procedono con il pagamento dei contributi.

Insomma, una misura indispensabile per tutti i cittadini italiani, ma che ha fatto spesso discutere, per molti motivi. Il primo, è, ovviamente, l’importo degli assegni pensionistici, sempre troppo bassi, sempre insufficienti per poter evitare una vita al limite della povertà. Non sono pochi gli italiani che lamentano un assegno pensionistico troppo basso, dopo anni e anni di lavoro e di contributi.

Ma senza andare nello specifico di questo argomento, si ricorda che, in alcuni specifici casi è possibile accedere alla pensione anticipata. Ovviamente occorre rispettare alcuni requisiti e deve essere previsto dalla legge.

Lo Stato e la sua giurisdizione si è espresso più e più volte sul tema pensioni, intervenendo là dove lo ha ritenuto necessario. Tra coloro che possono giovare della pensione anticipata ci sono alcuni specifici soggetti che a soli 59 anni potranno smettere di lavorare.

La chiamano Opzione donna

La Legge di Bilancio 2024 ha dato la proroga all’opzione donna, ma ne ha cambiato i requisiti per potervi accedere. Nel 2022 quando la legge è stata introdotta, per poter beneficiare dell0opzione donna era indispensabile aver maturato almeno 35 anni di contributi, 58 anni di età per le dipendenti, 59 per coloro che lavorano come autonome.

In questo 2024 ricco di modifiche a livello fiscale è stato previsto un radicale cambiamento dei requisiti. Innanzitutto occorre aver 60 anni se si è invalide o cargives, 59 per coloro che ha sono invalide e cargives con un figlio, 28 se i figli sono almeno 2. Infine si deve aver versato 35 anni di contributi.

Le novità

In questo 2024 restano invariati sia i limiti di età che quelli contributivi per accedere all’opzione donna. I limiti devono essere raggiunti entro l’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda della pensione anticipata. Inoltre occorre soddisfare alcuni requisiti specifici.

Quindi occorre essere caregivers che da almeno 6 mese vive con un parente affetto da disabilità, presentare invalidità almeno al 74%, esser state licenziate, ovvero essere dipendenti di aziende con tavoli di crisi ministeriali che sono aperti.