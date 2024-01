Nuovo bonus 1800 euro e aumento in busta paga per questi lavoratori: se rientri nella lista puoi festeggiare

Per il 2024 è previsto un bonus di 1800 euro per questi lavoratori: pronto anche un aumento in busta paga.

Pronti con l’arrivo di questo 2024 un nuovo bonus da 1800 euro e un considerevole aumento della busta paga. A beneficiarne è una specifica categoria di lavoratori.

Si sta parlando per la precisione degli insegnanti, che grazie a diverse novità che verranno introdotte nel corso di questo 2024 potranno godere di un importante incremento dei propri stipendi.

Tali aumenti dovrebbero aver luogo già a partire da questo mese di gennaio, e riguarderanno non soltanto coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato ma anche i docenti con semplice contratto di supplenza.

Come ovvio sarà possibile per gli insegnanti controllare il proprio stipendio andando a consultare il cedolino sulla piattaforma NoiPa. Sempre a gennaio tutti i supplenti brevi potranno inoltre ricevere tutti gli arretrati attraverso una speciale emissione. Ecco dunque tutte le novità più importanti previste per questo 2024.

Stipendio insegnanti: bonus da 1800 euro e aumento

Tra i fattori che porteranno ad un aumento dello stipendio degli insegnanti nel corso di questo 2024 vi è prima di tutto quello dell’indennità di vacanza contrattuale (Ivc), senza dimenticare inoltre il bonus una tantum. Per l’indennità di vacanza contrattuale si fa riferimento per la precisione all’anticipo di cui parla il decreto n. 145 dell’ottobre del 2023 in merito alla scadenza del CCNL dei dipendenti pubblici. Tutti i docenti di ruolo hanno ricevuto tale anticipo nel dicembre del 2023 continuando poi a prenderlo fino alla fine del contratto, mentre al contrario coloro con contratto a tempo determinato hanno dovuto aspettare questo nuovo anno. Pronto dunque un aumento dello stipendio anche per gli insegnanti precari.

Nel prossimo mese di febbraio per alcuni docenti dovrebbe poi esserci un ulteriore incremento dello stipendio grazie al cosiddetto bonus una tantum. Si tratta di un aumento che il Mim ha stabilito attraverso il decreto n. 258/2022, una misura che riguarda da vicino nello specifico i docenti che assicurano la continuità didattica e quelli che si trovano in servizio presso le scuole situate in zone complicate dal punto di vista economico, culturale e sociale e caratterizzate da un alto tasso di dispersione scolastica. Per tali insegnanti dovrebbe esserci un aumento di stipendio da 868 a 954 euro netti, mentre tutti coloro che rispetteranno entrambi i requisiti indicati il bonus una tantum consisterà nell’importante somma di 1.823 euro.

Le altre novità del 2024 per lo stipendio degli insegnanti

Anche per questo 2024 sullo stipendio degli insegnanti e sul suo importo apparirà il taglio del cuneo fiscale, che consiste nello specifico nell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per vecchiaia, invalidità e superstiti a carico del lavoratore. Tale esonero viene attribuito per 6 punti percentuali per gli stipendi mensili che non superano i 2.692 euro e per 7 punti percentuali per gli stipendi mensili che non superano i 1.923 euro.

Durante questo 2024 andranno poi incontro ad un cambiamento anche le aliquote Irpef, che verranno rimodulate in tre differenti sessioni. Infine altre novità dovrebbero giungere inoltre anche dai rinnovi dei contratti 2019/2021: tale questione riguarda anche il tema degli aumenti, anche se si parla semplicemente di qualche decina di euro per via del considerevole incremento già effettuato. Ciò per un totale medio complessivo di 124 euro.