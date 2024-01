Assunzioni in banca, Unicredit cerca personale anche senza esperienza: candidati ora e ti sistemi a vita

Nuove assunzioni presso Unicredit: si cerca anche personale senza esperienza.

Nuove interessanti opportunità di lavoro presso Unicredit, con l’azienda che ha deciso di mettere a disposizione nuovi posti di lavoro e di dare dunque inizio ad una nuova campagna di assunzioni.

Unicredit è ancora oggi tra i principali gruppi bancari dell’intero panorama europeo, e tra le figure ricercate vi sono in particolare nuovi profili da poter inserire in veste di consulenti di filiale.

Le offerte di lavoro riguardano comunque diversi livelli di istruzione: ad avere serie possibilità di poter entrare a far parte dell’azienda non sono soltanto coloro in possesso di una laurea ma anche i diplomati.

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego o comunque di un’opportunità lavorativa importante ecco dunque la possibilità offerta da Unicredit. Di seguito dunque le informazioni su come procedere con la candidatura e sui requisiti che è necessario possedere.

Assunzioni presso Unicredit: ecco i profili ricercati

Le offerte di lavoro pubblicate da Unicredit rappresentano un’opportunità importante non solo sul lungo ma anche sul breve periodo. Tra le tante cose che offre l’azienda vi è anche un importante percorso di formazione che punta a mettere in stretta relazione tra di loro il cliente e il lavoratore. Figura principale ricercata è infatti quella del consulente di filiale, un profilo che deve avere come propria capacità peculiare quella di riuscire ad instaurare una relazione con il cliente per quanto riguarda i servizi messi a disposizione dalla banca. Tra i tanti benefici offerti da Unicredit ai propri dipendenti vi sono poi tra le altre cose assicurazione sanitaria, un pacchetto di retribuzione altamente competitivo e orari flessibili, senza dimenticare ovviamente diritti e congedi e un regime pensionistico estremamente soddisfacente.

Per quanto riguarda nello specifico le nuove assunzioni di Unicredit le figure principali sono come detto quelle dei consulenti di filiale, da inserire in una prima fase con contratto di apprendistato e poi successivamente a tempo indeterminato. Tra i requisiti principali da dover possedere vi sono l’essere disponibile agli spostamenti all’interno dell’Italia, essere in possesso di una laurea o di un diploma, essere un italiano madrelingua e avere una buona conoscenza dell’inglese ed essere residenti nelle province in cui si svolge il lavoro. Le filiali di Unicredit presso le quali si stanno ricercando nuove figure sono quelle di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma e Torino.

Come mandare la candidatura presso Unicredit

Per tenersi informati sulle nuove assunzioni di Unicredit bisogna visitare il sito web dell’azienda e per la precisione la sezione dedicata dal nome di Nuove posizioni. Da qui è possibile mettersi a cercare una filiale specifica oppure il tipo di lavoro per il quale si ha intenzione di candidarsi. Non appena si è trovata la posizione lavorativa che si stava cercando si può procedere con la compilazione del modulo necessaria per la candidatura e per l’invio della propria domanda.

Da ricordare è che Unicredit richiede la registrazione al proprio sito prima di poter procedere con l’invio di una candidatura. La registrazione al sito risulta comunque essere estremamente semplice, e dopo averla effettuata è possibile candidarsi inviando il proprio curriculum anche per tutte le altre posizioni aperte.