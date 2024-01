Lavoro, per guadagnare più soldi devi cambiare modo di parlare: se fai così ti vorranno tutti

Ecco il modo per guadagnare più soldi con il lavoro.

Per poter guadagnare molti più soldi tramite il proprio lavoro occorre prima di tutto mettersi a studiare.

Le opportunità lavorative di ognuno di noi possono infatti aumentare a dismisura se si conosce una o anche più lingue straniere, un viatico importante e spesso decisivo per riuscire a trovare più facilmente un’occupazione importante.

La conoscenza delle lingue straniere, anche quando non ritenuto un requisito essenziale per un determinato lavoro, rappresenta inevitabilmente un considerevole vantaggio.

Ecco dunque quali sono le lingue straniere che conviene studiare e conoscere per riuscire a guadagnare più soldi a lavoro.

Lingue straniere e lavoro: ecco quelle con cui si guadagnano più soldi in Italia

La conoscenza delle lingue straniere garantisce un accesso a posizioni lavorative importanti e soprattutto ben pagate. Come lingua straniera principale si pensa ovviamente subito all’inglese, ma tra le lingue che conviene conoscere ve ne sono però tante altre. Mettersi a studiare seriamente una nuova lingua richiede però inevitabilmente tanto tempo e impegno, per cui occorre fare un’attenta selezione. Per quanto riguarda le lingue straniere con cui si guadagna di più in Italia si può fare riferimento ad uno studio condotto da Preply.

Ai primi posti della classifica delle lingue che permettono di guadagnare di più all’interno dell’Italia si può notare una massiccia presenza delle lingue asiatiche. Sul podio figurano infatti lingue come ad esempio il vietnamita, il malese, l’indonesiano, il coreano o anche il cinese mandarino. Un dato in fondo ampiamente prevedibile alla luce della crescita a dir poco esponenziale del mercato asiatico che si è verificata nel corso degli ultimi anni. Se la conoscenza della lingua inglese viene ormai ritenuta come un requisito base per molte posizioni lavorative, quello delle lingue asiatiche rappresenta inoltre un terreno ancora in un certo senso inesplorato. Nella classifica delle lingue con cui si guadagnano più soldi in Italia figurano poi tra le altre anche il lussemburghese, il ceco, il georgiano, il danese, il russo e lo spagnolo oltre ovviamente all’inglese.

Il lavoro in Italia: quali sono le lingue straniere più ricercate

Le lingue che vengono maggiormente pagate in Italia restano comunque da distinguere da quelle più richieste. Da questo punto di vista, al primo posto restano le lingue se vogliamo più comuni e alle quali si è abituati anche in ambito scolastico, e cioè l’inglese insieme al tedesco, al francese e allo spagnolo. A seguire vi sono poi anche il coreano, il greco, il russo, l’olandese, l’arabo e il portoghese.

Le lingue con cui si può arrivare a guadagnare di più sono ovviamente quelle meno ricercate. Una buona mossa potrebbe dunque consistere nell’affiancare ad una lingua di base una seconda lingua più impegnativa, ma la scelta dipende in alcuni casi anche dalla posizione lavorativa che si intende ricoprire. Bisogna ad esempio interrogarsi su quali paesi richiedano di più un determinato servizio o anche se ci si deve interfacciare oppure con clienti stranieri.