Influencer, dopo il caso Ferragni cambia tutto: se fai soldi sul web stai attento a queste nuove regole o saranno guai

Il caso Ferragni ha segnato il mondo delle influencer. Se guadagni lavorando sul web devi conoscere queste nuove regole.

Chiara Ferragni fin dagli albori della sua carriera ha segnato il mondo delle influencer e ancora oggi continua a farlo. Poco prima del Natale appena trascorso è scoppiato un vero e proprio caso mediatico che ha sì, messo in cattiva luce la Ferragni, ma rischia anche di cambiare completamente le regole di questo lavoro.

Perchè a tutti gli effetti quello sul web è un lavoro, inutile negarlo. Gli influencer e tutti coloro che lavorano sul web, guadagnano dai post che pubblica, dalle collaborazioni che instaurano con i vari brand a cui prestano la faccia. Perchè sostanzialmente si tratta proprio di questo, prestare la propria faccia a una certa azienda, che, grazie alla visibilità di quello che è l’influente, dovrebbe riuscire ad aumentare le sue vendite.

Tornano alla Ferragni, probabilmente è stata proprio lei a dare il via alla schiera di giovanissime che aspirano a far un lavoro non convenzionale, lavorando con i social e mettendosi alla prova in quelle che sono le maggiori realtà del momento. Instagram, YouTube, TikTok, sono le piattaforme che offrono maggiori possibilità in termini lavorativi.

Ma sembra che dopo il pandoroGate, come in molti lo chiamano, ci siano delle novità in vista.

Le nuove linee guida, ecco a chi sono rivolte

Le nuove linee guida che è stato indispensabile inserire per regolamentare il lavoro degli influencer, sono rivolte a tutti coloro che operano in questo settore sul territorio italiano. Le regole, in particolare, si applicano a coloro che hanno un certo numero di follower sommando tutti i loro profili social. La somma dei follower dell’influente deve essere di un milione. Inoltre il valore di engagement rate deve essere pari al 2%.

In buona sostanza, si vanno a toccare con nuove regolamentazioni, tutti coloro che muovono un elevato traffico sul web e che sono ritenuti dei veri e propri influencer con notevoli introiti.

Le nuove disposizioni Agcom

Agcom, Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quindi dettato nuove regole per quello che riguarda l’attività di influencer. In particolare si agisce in tutela di quelli che sono i diritti della persona, dei minori e dei valori dello sporti. Si prevede quindi l’utilizzo di un meccanismo di richiami e ordini che andranno ad eliminare dalla piattaforma tutti quei contenuti che non sono considerati adeguati.

Verranno regolamentate le sponsorizzazioni, infatti, nel caso in cui vengono inseriti prodotti nei contenuti vi dovrà essere l’indicazione di natura pubblicitaria, in maniera ben visibile. Inoltre verrà introdotto un codice di condotta per gli influencer, per quello che riguarda i sistemi di trasparenza che proprio quest’ultimi dovranno adottare. Tutto per non ripetere un nuovo caso Chiara Ferragni.