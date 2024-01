Nuove esenzioni ticket 2024, chi ne ha diritto e quali esami son compresi: finalmente una buona notizia

Ricapitoliamo brevemente in quali casi e per quali prestazioni si ha diritto all’esenzione del ticket nell’anno in corso.

Quando è possibile usufruire gratuitamente delle prestazioni sanitarie pubbliche? Di seguito riepiloghiamo tutti i casi in cui ci è possibile non pagare il ticket, risparmiando così un po’ di soldi.

Una prima categoria di persone esenti sono i titolari di pensione minima ultrasessantenni (codice esenzione E04) ed i relativi familiari a carico, il cui reddito familiare sia inferiore ad una certa soglia, parametrata al nucleo. Ad esempio, se si è soli il reddito dev’essere inferiore agli 8.263,31 €, se si ha moglie e figlio a carico, questo passa a 11.878,51 €.

Altrettanto esenti sono i titolari di pensione o assegno sociale (codice esenzione E03) e relativi familiari a carico. Anche per i disoccupati e i familiari a carico (codice esenzione E02) l’esenzione è prevista, sempre però rispettando i criteri di reddito sopra riportati.

Chiudiamo infine gli esenti per motivi reddituali considerando gli under 6 e gli over 65, i quali non pagano ticket se presenti in un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore ai 36.151,98 €. Va poi ricordato che le Regioni, da cui dipende buona parte della sanità pubblica, hanno a loro volta individuato determinate categorie di esenti: l’elenco completo delle esenzioni, regione per regione, è consultabile sul sito del Ministero della Salute.

Altre esenzioni dal ticket

Tra coloro che non pagano il ticket, se pur solo in relazione a determinate prestazioni, vi sono le donne in gravidanza. E’ possibile richiedere l’esonero anche prima del concepimento, se si vuol escludere la presenza di fattori genetici che possano compromettere la gravidanza stessa.

Anche gli invalidi possono essere esentati dal pagamento delle prestazioni sanitarie. Il tipo di esenzione, totale o applicabile solamente in relazione ad alcuni esami e visite relative all’invalidità, dipende dalla gravità di quest’ultima.

Malattie croniche, rare e tumori

Consideriamo infine che il ticket sanitario non è dovuto per alcuni degli esami che consentono di diagnosticare precocemente la comparsa di un tumore. Rientrano in questa casistica le apposite campagne di screening regionali, i Pap Test, le mammografie, le colonscopie et similia.

Anche chi è affetto da una malattia cronica o rara è esente dal pagamento della prestazione sanitaria, se questa è collegata alla patologia e serve alla prevenzione di eventuali complicanze, al monitoraggio e alla cura della stessa. Gli elenchi delle patologie rare o croniche riconosciute sono consultabili in apposite banche dati pubblicate sul sito del Ministero della Salute.