Televisione, migliaia di modelli diventano obsoleti: se la tua è in questa lista dovrai buttarla

Prossimamente numerosi televisori diventeranno letteralmente obsoleti. Controlla la lista, potrebbe esserci anche il tuo dispositivo tra quelli che non saranno più buoni.

Negli ultimi decenni le TV hanno subito un vistoso cambiamento. Forse i più anziani o comunque coloro che hanno almeno una 40ina di anni, ricorderanno come erano le vecchie TV. Tubo catodico e niente pay per view, smart TV? Nemmeno a parlarne.

Ma oggi tutto è cambiato e i canali si sono dovuti adeguare a quelli che sono i nuovi standard di visione dei nostri attuali dispositivi. Probabilmente qualcuno ricorderà che, già alcuni anni fa, c’era stato quello che viene definito switch off, con i programmi in chiaro spariti per fare posto al digitale terrestre. Il cambiamento è stato, ovviamente, graduale, ma ad oggi, non sarebbe possibile tornare indietro o utilizzare dispositivi piuttosto datati.

Già nel 2023 era stato previsto un nuovissimo switch off, che avrebbe portato i cittadini italiani a dover cambiare i propri dispositivi o utilizzare un nuovo decoder per la lettura dei canali in chiaro. Un cambiamento questo, che ancora non è avvenuto ma che dovrebbe aver luogo proprio in questo mese di gennaio.

Secondo gli esperti del settore, questa migrazione avrà la durata di ancora qualche anno e quindi i cittadini e i possessori di TV dovranno, in qualche modo, adeguarsi a convivere con il cambiamento. Nessun problema per tutti coloro che hanno un televisore di ultima generazione.

Un digitale totalmente nuovo

Nell’anno 2022-2023 il Governo a messo a disposizione dei cittadini italiani un bonus per il nuovo cambio dei dispositivi televisivi che a breve interesserà tutti coloro che non hanno ancora televisori di ultima generazione. Occorre infatti ricordare che non tutti i televisori non sono compatibili con la nuova tecnologia e sul web sono presenti dei test che possono essere compiuti semplicemente a casa, per capire se si avrà o meno, bisogno di una nuova televisione.

Nel momento in cui lo switch off sarà completo per poter continuare a vedere la televisione occorrerà passare a un dispositivo che sia in grado di leggere il digitale DVB-T2. In linea di massima, le TV acquistate dopo il 2016 e prodotte dopo tale anno, dovrebbero vedersi anche con il nuovo segnale.

Il calendario dei cambiamenti

Purtroppo il definitivo passaggio da una tipologia di segnale TV a un altro, non si sa bene quando avverrà in maniera precisa. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, lo switch off doveva avvenire già a partire dal 10 gennaio 2024, ma ci vorranno degli anni per finire il passaggio.

Ovviamente al momento il sarà possibile continuare a vedere i canali in chiaro come si è sempre fatto. Ci saranno poi delle comunicazioni specifiche in merito che aiuteranno il consumatore a comprendere in che modo agire.