Lavorare con Cannavacciuolo, la star di MasterChef ricerca talenti per i suoi locali: le posizioni aperte stanno per terminare

Antonino Cannavacciulo ha aperto le selezioni per cercare giovani talenti da inserire all’interno dei suoi locali. Occorre fare presto perché le posizioni a disposizione stanno per terminare.

Antonino Cannavacciulo è il noto chef stellato, nato e formatosi a Vico Equense che piace veramente a tutto il pubblico da casa. Sarà per quell’aria simpatica e per quel suo modo di fare ironico e giocoso, che mette in scena a Masterchef, ma i telespettatori lo apprezzano fortemente.

Negli ultimi anni la cucina stellata e gli chef hanno avuto un notevole riconoscimento dal pubblico. I personaggi della cucina italiana che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie alla loro presenza televisiva, hanno acceso i riflettori sull’impegno che occorre per avere successo in un mestiere che richiede abnegazione e lavoro costante.

Tra gli chef più amati del panorama italiano e anche tra quelli per cui, i giovani, nutrono maggiore ammirazione, è impossibile non citare, appunto, Antonino Cannavacciuolo. Chef pluristellato che gestisce con non poco successo, uno dei ristoranti più prestigiosi della nostra terra, ovvero Villa Crespi.

Ovviamente oltre a Villa Crespi, lo chef è a capo di altri locali, come Laqua a Meta di Sorrento, il Caffè & Bistrot e la Bakery a Novara e il Bistrot di Torino. Per ognuno di essi, ogni anno va alla ricerca dei giovani più promettenti.

Un vero e proprio talent scout

A tutti gli effetti Antonino Cannavacciulo è un talent scout della cucina italiana. Lui stesso, poco prima dell’inizio della nuova edizione di Masterchef ha dichiarato, in un’intervista, che ogni anno prende uno dei giovani più promettenti e lo porta con se a Villa Crespi, prestigioso ristorante sul Lago d’Orta. Qui lo forma e lo prepara a lavorare con lui.

Proprio qui Cannavacciulo propone una cucina d’eccellenza grazie alla sua capacità di unire in maniera perfetta la sperimentazione, con la cucina tradizionale italiana. Non è certo un caso se lo chef si pone, tra i suoi primari obiettivi, proprio quello di preservare la cultura culinaria italiana, senza dimenticare mai di evolversi, guardando al futuro.

Come lavorare nei prestigiosi locali dello chef

La candidatura per le posizioni aperte, la si può inviare attraverso il sito ufficiale dello chef. In tale sezione è possibile controllare quelle che sono le posizioni messe a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro. Attualmente Antonino cerca chef per i primi, chef de rana e commis di bar, demi chef de parte per Villa Crespi. La struttura è anche alla ricerca di un portare di notte e un sommelier.

Il bistrot di Torino cerca commis sia di sala che di cucina. Lo stesso anche Laqua by the Lake a Pettenasco. Solo di sala il personale che cerca Cannavacciuolo per Laqua Vineyard a Terricciolo.