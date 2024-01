Concorso scuola, 6500 assunti subito senza test: soddisfa questo requisito e avrai l’indeterminato

Con il nuovo concorso della scuola è possibile ottenere l’indeterminato: occorre questo requisito.

La scuola ha annunciato un nuovo concorso straordinario che permetterà l’assunzione di tantissimi nuovi insegnanti.

Nello specifico si tratta di un concorso creato appositamente per tutti gli insegnanti di religione cattolica, che mette a disposizione ben 6500 posti.

Per riuscire ad ottenere l’ambito posto occorre però un requisito in particolare, ovvero quello di avere alle proprie spalle almeno tre anni di servizio.

Ecco dunque come funziona questo nuovo concorso per insegnanti di religione cattolica bandito dalla scuola.

Come funziona il concorso della scuola per i professori di religione

La pubblicazione del bando per il concorso per insegnanti di religione cattolica dovrebbe avere luogo per gli inizi del mese di febbraio. I concorsi saranno per la precisione due, ovvero uno ordinario e un altro straordinario, e il bando è indirizzato nello specifico ai precari con almeno 36 mesi di servizio. I nuovi posti a disposizione saranno ben 6.400: il 70% otterrà il posto tramite il concorso straordinario, mentre il restante 30% potrà diventare di ruolo tramite quello ordinario.

Primo requisito necessario per poter prendere parte al concorso straordinario consiste nella certificazione dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica ottenuta almeno 90 giorni prima della data di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso. Altro requisito a dir poco fondamentale è poi quello dell’anzianità di servizio, che deve corrispondere ad almeno 36 mesi di servizio prestato presso le scuole statali. Infine è da dimostrare anche il possesso dei titoli di studio necessari per poter insegnare la materia.

Le prove per insegnare religione a scuola: come si svolgono

La prova del concorso per poter diventare insegnante di religione cattolica consisterà in un unico test in forma orale. Le commissioni esaminatrici potranno assegnare ai candidati un punteggio fino ad un massimo di 250 punti divisi nella seguente maniera: 100 punti da attribuire per la prova orale, altri 100 per il servizio prestato e gli ultimi 50 per per i titoli che sono posseduti dal candidato.

Prima di tale concorso, il bando per poter diventare insegnante di religione cattolica nelle scuole statali era riservato solo e soltanto a coloro che avevano prestato servizio di almeno quattro anni negli ultimi dieci, con i titoli da possedere che erano invece sempre gli stessi. Inoltre, nel 2004 le prove erano non una ma due, ovvero una scritta ed un’altra orale. Altra differenza consisteva nel fatto che le commissioni potevano assegnare massimo 50 punti: 15 per le prove scritta e orale e gli altri 20 per i titoli posseduti. Per risultare idonei bisognava aver superato le prove scritta e orale con almeno 11 punti su 15.