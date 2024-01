Ex concorrente di Amici rivela “Non sono più riuscito a danzare”, ecco che lavoro fa oggi la stella della TV

Uno degli ex alunni di Amici di Maria De Filippi si confessa e ammette che dopo il programma non ha più riuscito a danzare. Ecco cosa fa adesso.

Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo della TV italiana. In realtà si tratta del primo talent show che la nostra TV ha mandato in onda, almeno per come sono oggi note queste tipologie di programmi che tanto pubblico attrae ogni giorno.

Gli appassionati del programma, stanno seguendo il day time e la diretta pomeridiana, in attesa del periodo dell’anno scolastico più atteso, quello che decreterà il vincitore, ovvero il serale. Proprio qui verrà decretato il talento più bravo, quello che ha saputo anche conquistare l’apprezzamento del pubblico, che, in fondo, sarà poi quello che lo porterà al vero successo.

Sono numerosi i talenti che dalla scuola di Amici, nel corso degli anni sono usciti. Per la danza possiamo pensare da Giulia Stabile, ma anche Ambeta. Per la canzone sarebbero decine i nomi che si potrebbero fare, ma sappiamo benissimo che ci sarà il preferito di ognuno di voi che ci sta leggendo.

Nonostante la fama guadagnata da molti ex partecipanti al programma, ci sono anche alcuni ex alunni che non nascondono di aver avuto non poche difficoltà dopo la loro partecipazione. Hanno cercato il loro successo, senza mai raggiungerlo.

L’ex di Amici si confessa

Sicuramente gli appassionati del programma ricorderanno un ballerino di danza classica che all’interno del programma aveva fatto notare la sua bravura. Si tratta di Michele Maddaloni che era entrato in classe nella seconda edizione, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Purtroppo per lui, la partecipazione al talent show, non gli ha di certo portato fortuna.

Di recente ha deciso di tornare sulla sua esperienza all’interno del programma, ammettendo che ormai da moltissimi anni ha smesso di danzare. Purtroppo per lui, qualche difficoltà di troppo l’ha portato a smettere con la danza.

Il teatro è ormai un ricordo lontano

Il talento di Michele era chiaro e limpido. Il ragazzo già prima del suo ingresso ad amici danzava nei teatri, un luogo in cui non è più riuscito ad avere accesso. L’ex ballerino afferma che non sa con precisione se tutto sia dovuto a una sorta di pregiudizio oppure no, ma è certo che “a quei tempi non veniva ben visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro“.

Il successo di Amici lo ha aiutato per 4/5 anni, poi ha smesso di fare TV, per dedicarsi al teatro. Ma con la pandemia Michele Maddaloni ha dovuto abbandonare la danza che tanto amava. Adesso? Lavora nell’autonoleggio di una grande società.