Quanto guadagna un medico di base, la cifra per ogni paziente è astronomica: non ci crederai mai

I medici di base quanto guadagnano? Per ogni paziente ricevono un pagamento veramente molto alto. Impossibile credere a quelle cifre.

Come tutti sapranno, i medici sono probabilmente tra i professionisti più pagati in assoluto. In fondo sembra essere la giusta ricompensa dopo aver studiato per anni e avere la responsabilità della salute dei suoi assistiti. Insomma, un lavoro di grande responsabilità, che in effetti richiede un notevole impegno.

Lo chiamiamo medico di base, medico di famiglia o anche medico di medicina generale, ma la sostanza non cambia. In genere si tratta di un dottore che conosce tutta la nostra storia per quello che riguarda eventuali problemi di salute e patologie e che ci sa anche consigliare cosa sia giusto o meno fare nel caso in cui si inizino ad accusare malori o problematiche di varia natura.

Considerando il gran numero di assistiti a cui tale medico può prestare assistenza, è anche normale nutrire una certa curiosità in merito a quelli che sono i suoi guadagni annuali.

Quello che in molti non sanno però, è che, per poter essere definito medico di base e per poter ricevere un compenso mensile, ogni singolo professionista deve sottostare ad alcuni requisiti. Ad esempio, lo studio deve rimanere aperto per almeno 5 giorni a settimana e fornire assistenza per almeno 5 ore settimanali se segue almeno 500 persone, con le ore che aumentano in base a quello che è il numero di pazienti seguito. Utile sapere che, il numero massimi di assistiti che si possono avere sono 1500.

Da cosa dipende il salario di un medico

Semplice immaginare che il salario di un medico di base non è uguale per tutti, ma dipende da moltissime varianti. I fattori che influiscono sullo stipendio del medico di base sono, innanzitutto il numero di pazienti, che non devono essere al di sopra del 1500. Altro elemento determinate sono gli anni di esperienza, quindi da più anni ricopre quel ruolo, maggiore è il suo salario. La somma da cui si parte è quella di 70 euro per ogni paziente a carico.

Insomma, una retribuzione di tutto rispetto, per un lavoro con un elevato livello di responsabilità.

Le cifre

In genere si suddivide il guadagno di ogni medico di base, in base a quelli che sono gli anni di esperienza del professionista. Se ha meno di 3 anni di esperienza, il guadagno si aggirerà intorno ai 71.500 euro lordi all’anno, ma se ha più di 20 anni di esperienza, allora il guadagno può superare il 160 mila euro lordi all’anno.

Inoltre, coloro che hanno fino a 500 pazienti riceveranno 70 euro per ognuno, invece, superata tale soglia si riceveranno solo 35 euro per ogni assistito.