Assicurazione auto, il trucco che usano gli automobilisti ti farà risparmiare un sacco di soldi | Lo richiedi in ogni momento

Un trucco può far risparmiare agli automobilisti sull’assicurazione dell’auto.

Per tutti gli automobilisti esiste un trucco che può rivelarsi utilissimo per risparmiare sull’assicurazione dell’auto.

Tale trucco consiste per la precisione nella sospensione dell’assicurazione, un’opzione cui gli automobilisti possono fare ricorso quando la propria vettura è rimasta ferma per un po’ di tempo.

Così facendo, per i proprietari delle auto vi possono essere tantissimi vantaggi, come ad esempio quello di evitare di continuare a pagare il premio assicurativo nonostante non si stia facendo uso della propria automobile.

Ecco dunque in che modo poter sfruttare tale soluzione.

Come riuscire a sospendere l’assicurazione auto

Per quanto riguarda la sospensione della polizza RC auto, alcune compagnie possono prevedere dei vincoli per la stessa sospensione, come ad esempio la durata e la durata massima delle interruzioni. Altre ancora forniscono però una libertà maggiore in cambio di 20 o 30 euro per il blocco totale degli effetti del contratto. Ad essere sospendibili sono però solo e soltanto le polizze annuali.

Per la sospensione dell’assicurazione le compagnie richiedono inoltre che la polizza da sospendere abbia una durata residua di almeno tre mesi, che sulla vettura non sia presente il vincolo del leasing e che il cliente si trovi perfettamente in regola con il pagamento delle rate o del premio. L’automobilista deve quindi comunicare alla compagnia la decisione di sospendere la polizza con raccomandata con ricevuta di ritorno o con fax, lasciando in allegato la copia originale del certificato di assicurazione e la lettera di richiesta di sospensione. La stessa sospensione diventa poi operativa alle 24:00 del giorno stesso in cui la compagnia assicurativa ha ricevuto la richiesta. Con la sospensione attivata, il cliente è obbligato a non fare uso del veicolo e a non lasciarlo fermo in aree pubbliche.

Come riattivare la polizza dopo il periodo di sospensione

Per riattivare la polizza dopo il periodo di sospensione bisogna rifarsi alle modalità previste da una determinata compagnia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, email o anche telefono. La riattivazione può avere luogo anche su un nuovo veicolo, ma è necessario che vengano rispettate in particolare due condizioni: la precedente auto deve essere stata venduta, rottamata o rubata, e la nuova auto deve far parte della stessa tipologia della precedente.

Non appena viene chiesta la riattivazione dell’assicurazione, bisogna necessariamente attendere che venga consegnato il nuovo certificato di assicurazione. Si tratta per la precisione di quel documento che dimostra il possesso di una regolare copertura da parte dell’automobile, con il proprietario che deve sempre portarlo con sé quando si trova alla guida per strada. Il termine ultimo per poter richiedere la riattivazione consiste in un periodo tra i 12 e i 18 mesi dall’interruzione: trascorso tale arco di tempo il proprietario dell’auto va incontro alla perdita della classe di rischio.