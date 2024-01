Risparmio in famiglia, con questo trucchetto accumuli un sacco di soldi in un anno senza fatica | Ti basta una calcolatrice

Basta una semplice calcolatrice per riuscire a risparmiare senza sentirne il peso. In un solo anno è possibile accumulare un sacco di soldi.

Risparmiare non è più una scelta, ma una vera e propria esigenza che nasce, in maniera molto semplice, dalla possibilità di aver coperte alcune spese che possono essere un vero salasso. Non esiste famiglia che non abbia delle spese. Queste possono essere più o meno fisse, ovvero, più o meno elevate.

Poniamo il caso della polizza RC auto, della rottura improvvisa della lavatrice o del forno. Spese che possono essere piuttosto consistenti, ma che diventano molto più semplici da gestire se si sceglie l’approccio corretto. Quindi se si riesce a risparmiare si riesce anche a gestire il proprio denaro in maniera migliore.

Certo, con la crisi economica che affligge il nostro paese non è così semplice procedere con il risparmio, ma ognuno di noi si dovrebbe porre l’obiettivo di riuscire ad avere un piccolo importo da mettere da parte ogni mese, perchè, in fondo, “non si sa mai”.

In particolare c’è una regola che viene denominata quella del 50/30/20, che permetterebbe di organizzare le spese e quindi riuscire a trarre dei risparmi dai propri introiti mensili o settimanali.

L’organizzazione alla base dei buoni risultati

Anche per risparmiare occorre essere organizzati, inutile negarlo. Se si riesce avere sotto controllo gli aspetti della propria vita economica, si riesce ad evitare tutte quelle spese futili che finiscono per prosciugare il nostro portafoglio. Purtroppo occorre ammettere che essere parsimoniosi è un vero impegno e solo con la giusta organizzazione si potranno ottenere dei risultati.

Tutto parte dalle piccole azioni quotidiane, dalla spesa alimentare, dall’acquisto di prodotti superflui, di cui, in realtà non si ha bisogno. Quando si parla di organizzazione, non ci si riferisce solo a quella delle spese, ma anche e soprattutto a quella familiare di ciò che si ha e di ciò di cui si ha bisogno.

La regola del 50/30/20

Quella del 50/30/20 è una regola molto particolare. Un metodo efficace per organizzare le propri finanze e quindi riuscire anche ad avere dei risparmi piuttosto elevati. I numeri riportati sono le percentuali da applicare agli importi che si hanno come entrate mensili al fine di riuscire ad essere organizzati.

50% per le necessità, 30% per lo svago e il 20% dovrebbe andare a coprire il risparmio, ovvero eventuali debiti che si hanno e che devono essere pagati. Sembra che, suddividendo le proprie finanze in questo modo sarà possibile riuscire ad affrontare le spese senza troppa fatica e quindi anche raggiungere degli obiettivi finanziari.