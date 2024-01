Applicazioni ruba soldi, queste si spacciano per ChatGPT ma ti svuotano il credito: cancellale immediatamente

Ecco alcune applicazioni ruba soldi che conviene assolutamente cancellare.

Diversi utenti in tutto il mondo stanno subendo truffe e furti di denaro da parte di applicazioni ruba soldi.

Si tratta per la precisione di tutte quelle app che si spacciano per ChatGPT, promettendo funzioni simili a quelle di queste ultime ingannando gli sfortunati clienti.

Tali truffe consistono nel fatto che queste finte applicazioni arrivano ad addebitare senza alcun preavviso dei costi altissimi.

Ecco dunque come cercare di evitare di incorrere in truffe di questo tipo evitando così di vedere andare sperperato il proprio denaro.

Truffa delle applicazioni ruba soldi: ecco come funziona

Al giorno d’oggi i truffatori approfittano sempre più spesso delle innovazioni tecnologiche per poter effettuare delle frodi di tipo finanziario agli sfortunati utenti, il più delle volte poco aggiornati o comunque poco attenti. L’innovazione tecnologica cui si vuole fare riferimento qui è quella delle ChatGPT, un modello linguistico estremamente avanzato che è stato sviluppato da OpenAI e che è in grado di dare vita ad un testo coerente. Ormai sempre più utenti con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, arrivano a scaricare tutto ciò che somiglia anche solo vagamente a ChatGPT.

La truffa con protagonista ChatGPT si chiama per la precisione fleeceware. Un termine che vuole fare riferimento ad un comportamento altamente sospetto collegato a quelle app che sono disponibili negli store online. La truffa da parte degli sviluppatori di queste app avviene attraverso le stesse app presenti su Play e Apple Store, con queste ultime che assicurano una prova totalmente gratuita del servizio che in realtà si rivela poi essere a pagamento. Queste app non fanno dunque alcun riferimento inizialmente agli abbonamenti che servono per poter sbloccare le funzionalità basiche, e dopo l’avvio della prova gratuita iniziano ad essere addebitati costi altissimi senza alcun preavviso.

App ChatGPT: l’elenco

L’azienda specializzata in sicurezza informatica Sophos X-Ops ha indicato in suo rapporto intitolato FleeceGPT Mobile Apps Target AI-Curious to Rake in Cash alcune delle app più pericolose: tra queste vi sono ad esempio AI – Chatbot AI Assistant e Genie AI Chatbot. Altre app cui fare estrema attenzione sono però anche Chat GBT italiano – IA Chatbot, AI Chat Open Assistant Chatbot e Ask AI – Chat with Chatbot.

Per difendersi da queste app una soluzione efficace resta quella di informarsi il più possibile in merito a tale argomento e di prestare attenzione. Inoltre occorre essere pienamente consapevole dell’esistenza di questo tipo di applicazioni, preoccupandosi di leggere sempre con estrema attenzione le recensioni e la descrizione di una determinata app prima di effettuare qualsiasi tipo di sottoscrizione. Importante poi è anche segnalare eventuali app fraudolente a Google e ad Apple in modo che queste possano essere rimosse.