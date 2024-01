Conto deposito 2024, i tassi in picchiata ti faranno diventare ricco: quanto e dove investire

I tassi in picchiata permettono a chi ha un conto deposito di avere un discreto guadagno. Occorre però sapere quanto investire e quali sono gli enti su cui puntare.

Gli italiani sono da sempre un popolo di risparmiatori, peccato che negli ultimi anni la crisi economica che ha danneggiato tutto il paese non permette ai cittadini riuscire ad avere da parte, anche solo una piccola somma di denaro. Anzi in alcuni casi, i cittadini che avevano da parte del denaro, lo hanno visto erodere dalla crescita dei tassi interesse, che hanno reso quasi impossibile la vita di moltissimi correntisti.

Ma l’economia sembra essere in grado di offrire sempre delle valide soluzioni ed ecco che sono numerose le banche che hanno deciso di sponsorizzare i loro conti corrente deposito. Si tratta di possibilità di investimento che in realtà esistono da sempre, ma che, solo di recente, sembrano aver trovare un maggiore utilizza da parte dei cari italiani.

Ad offrire la possibilità di investire su di loro, viene data da numerose banche online come Hype e BBVA, che aiutano il cittadino a risparmiare, a volte senza nemmeno rendersene conto, dei piccoli importi che vengono di mese in mese, sottratti dalle entrate e aggiunti all’importo del conto deposito.

Ma cosa renderà i conto deposito i più amati del 2024 i tassi in netto ribasso, che permetteranno agli italiani di ricominciare a risparmiare.

Netta diminuzione dei tassi del conto deposito

La riduzione dei tassi è iniziata sul fine del 2023 e sta continuando in questo inizio del 2024. Sono moltissime le banche che hanno deciso di intervenire su di essi, come Cherry Bank. Questo favorirebbe, da parte dei cittadini il maturare di una volontà nel vincolare una certa somma di denaro, anche per un lasso di tempo più lungo al fine di poter avere un maggior guadagno alla fine del suddetto periodo.

I depositi vincolati si differenziano da quelli liberi, proprio perchè, a priori, vi è la decisione di vincolare la cifra per un lasso di tempo molto più lungo. Alcuni di essi sono molto convenienti, ma occorre vincolare le somme per almeno 12 mesi, fino a un massimo di 60 mesi.

Conto deposito libero

Diverso dal conto deposito vincolato è quello libero, che probabilmente favorisce la volontà di investire da parte di coloro che si vincolare la propria somma di denaro, anche se per un tempo limitato, proprio non se la sentono. In questa tipologia di conto deposito, le somme possono essere prelevate in qualsiasi momento senza avere nessuna penalità.

Attualmente la migliore proposta sul mercato finanziario è quella di BBVA con il suo 4% di rendimento. Infine si sottolinea come, i conti semi vincolati, comunque maturano interessi anche nell’arco di tempo in cui il denaro non è presente sul conto.