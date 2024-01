Lavoro, svelato il segreto dei più ricchi: tutti hanno svelato questa mansione almeno una volta | Aggiorna il tuo CV

Tutti i più ricchi hanno svolto almeno una volta questo lavoro: ecco di cosa si tratta.

Tutti i più ricchi sono accomunati nel raggiungimento di questo ambito traguardo da un curioso elemento in comune.

Si sta parlando per la precisione di un lavoro, con un’indagine dettagliata che è stata svolta dal sociologo Rainer Zitelmann.

Quest’ultimo ha voluto mostrare per l’appunto quali sono i lavori che mettono in comune tra di loro alcune delle persone più ricche del pianeta.

Al centro di tale indagine tutti quegli individui che possono godere di un patrimonio compreso per la precisione tra i dieci milioni e i tre miliardi di euro.

Il lavoro dei più ricchi: l’indagine di Rainer Zitelmann

Il sociologo Rainer Zitelmann ha deciso di svolgere uno studio allo scopo di poter indagare sulle esperienze lavorative passate di persone multimilionarie. Tale indagine è presente all’interno del libro The Wealth Elite, con lo studioso che ha mostrato come molte delle persone più ricche del pianeta siano accomunate da un’esperienza lavorativa in comune, un tipo di occupazione che ha permesso per l’appunto a queste persone di aumentare a dismisura il proprio patrimonio e il proprio conto in banca.

Per parlare più nello specifico dell’indagine in questione, Rainer Zitelmann ha deciso di intervistare 45 persone con un patrimonio che va da un minimo di 10 milioni di euro ad un massimo di tre miliardi di euro. Da tale gruppo sono rimasti ovviamente esclusi tutti coloro che hanno accumulato ricchezze semplicemente grazie alle eredità delle proprie famiglie, con lo spazio che è stato dato dunque esclusivamente a tutti coloro che sono riusciti ad arricchirsi grazie anche e soprattutto ai propri sforzi e alla proprie carriere lavorative. Il lavoro di cui si è parlato fino ad ora e che accomuna tra di loro gran parte di queste persone ha a che fare nello specifico con il settore delle vendite.

Le dichiarazioni di Rainer Zitelmann sulla sua ricerca

Tutti coloro che lavorano nel settore delle vendite si ritrovano spesso e volentieri ad avere a che fare sempre con incarichi di natura diversa. Un elemento, questo, che aiuta le persone a fare esperienze di diverso tipo e ad accumulare di conseguenze un bacino e un ventaglio di abilità e di competenze piuttosto vasto. Tra queste non mancano abilità di leadership e quelle relative al sostegno e all’affermazione delle proprie idee.

Queste alcune delle dichiarazioni al riguardo da parte dello stesso Rainer Zitelmann: “Fino a oggi i ricercatori hanno sopravvalutato o completamente ignorato il ruolo delle abilità di vendita per gli individui in possesso di un considerevole patrimonio personale. Tra i partecipanti al nostro studio è stato il fattore che loro stessi hanno considerato come quello che ha giocato il ruolo più importante nel loro successo“.