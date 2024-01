Bando al Ministero, 400 posti da assegnare subito: tempo pieno e indeterminato | Per fare domanda basta un diploma

Il Ministero mette a disposizione nuovi posti a tempo indeterminato: ecco come fare domanda.

Il Ministero degli Esteri è pronto a lanciare un nuovo bando per mettere a disposizione nuovi posti di lavoro.

Si tratta per la precisione di un bando da quasi 400 posti a tempo pieno e indeterminato, un concorso pubblico cui possono prendere parte anche tutti coloro che possiedono semplicemente un diploma.

Una vera e propria occasione da cogliere al volo, che va ad unirsi a tutte quelle altre opportunità che danno la possibilità di poter trovare un impiego da sempre enormemente ambito come è per l’appunto quello nell’ambito pubblico.

Tornando al concorso del quale si sta parlando, la sua denominazione precisa è Concorso MAECI – Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 2024.

Il bando di concorso del Ministero degli Esteri: il numero di posti disponibili

Il nuovo bando di concorso del Ministero degli Esteri mette dunque a disposizione un numero considerevole di posti. Il concorso MAECI fa riferimento per la precisione a due selezioni diverse per un totale di 381 nuove unità di personale non dirigenziale e soprattutto a tempo pieno e indeterminato. La distribuzione consiste in 281 persone con ruolo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC) e in 100 persone con ruolo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice TLC).

I requisiti che sono richiesti per poter partecipare a questo bando di concorso risultano essere sostanzialmente quelli classici. Si parte dunque dalla cittadinanza italiana, ma non mancano tra gli altri anche i diciotto anni di età, il pieno godimento dei diritti civili e politici, il non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. Per quanto riguarda il titolo di studio, i candidati dovranno essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale ottenuto presso un istituto paritario o statale.

Le prove scritta e orale del concorso del Ministero degli Esteri

Il processo di selezione del nuovo bando di concorso del Ministero degli Esteri sarà articolato in più prove. Si parte da un test scritto consistente in una prova con 40 domande a risposta multipla cui dover rispondere entro un’ora di tempo. I temi e gli argomenti avranno a che fare soprattutto con l’informatica e le telecomunicazioni per gli assistenti informatici e con contabilità di Stato e diritto pubblico per gli assistenti amministrativi. Tra le altre domande non mancheranno quelle di logica e di problem solving oltre naturalmente a quelle sulla lingua inglese, e le prove potranno essere sostenute anche con l’ausilio degli strumenti informatici e dunque da remoto.

Coloro che supereranno la prova scritta dovranno poi sostenere anche una prova orale, che consisterà in un colloquio con la commissione del concorso Ministero degli Esteri 2024. I candidati dovranno discutere di molti dei temi già presenti nella prova scritta: per la selezione degli assistenti informatici bisognerà discorrere su ordinamento del Ministero degli affari esteri, diritto pubblico, geografia, lingua inglese e seconda lingua a scelta, mentre per la selezione degli assistenti amministrativi bisognerà studiare in particolare l’ordinamento del Ministero degli affari esteri, informatica, geografia, lingua inglese e una seconda lingua a scelta. Tutti coloro che hanno spiccate competenze nelle lingue straniere potranno infine decidere di sostenere una prova facoltativa orale in una o più lingue straniere, un colloquio incentrato prevalentemente su temi di attualità internazionale che può conferire ai candidati fino a sette punti in più al punteggio totale.