BTP, arrivano le date delle nuove aste del 2024: investire non sarà mai così semplice | Segnati tutto sul calendario

Se credete che investire in BTP sia passato di moda, sappiate che non è affatto così. Ecco le nuove date delle aste previste per tutto il 2024.

Sono anni che si sente dire che investire in BTP non vale più la piena, che adesso ci sono nuovi e migliori investimenti da compiere che non siano i titolo dello stato. Ad esempio, molti di coloro che sono alla ricerca di un guadagno facile, decidono di investire in criptovalute e in bitcoin.

Ma nonostante gli investimenti siano nel tempo cambiati, i BTP nonostante qualche piccola flessione sono sempre rimasti sulla cresta dell’onda e ancora oggi, qualche piccolo investitore decide di spendere il proprio denaro per l’acquisto dei titoli dello Stato.

Se ben utilizzati questi potrebbero offrire un buon metodo, all’Italia intera e alla sua economia di ripartire. Detto ciò, non sono pochi coloro che sono interessati al mercato azionario e che erano in attesa di conoscere le date per le nuove aste che permetterà loro di acquistare nuovi titoli azionario che potranno fruttare fior e fior di euro.

Insomma, novità in arrivo per tutti coloro che vogliono fare soldi investendo i propri soldi. Ecco cosa sapere a riguardo per questo 2024.

Cosa prevede il nuovo programma di emissione delle obbligazioni

Come i più esperti sapranno i BTP sono dei blocchi azionari dello Stato italiano. C’è stato un periodo, nemmeno troppo lontano, in cui essi erano particolarmente ambiti da gran parte degli investitori, che non perdevano occasione di spendere il proprio denaro in tal modo. Poi è arrivato il momento di flessione, ma i BTP stanno per ripartire.

Ogni anno lo Stato fa un programma ben dettagliato di quelli che saranno i titoli emessi, organizzandoli per trimestri. Poi aggiunge alle obbligazioni che immette sul mercato delle tranche derivanti da altri titoli. Lo scorso anno sono stati immessi titoli per un ammontare di poco inferiore a 516 miliardi di euro.

Le date previste mese per mese

Come ogni anno, anche per quest’anno lo stato ha proclamato quelle che sono le date in cui avverranno le aste per quello che riguarda i Titoli di Stato. Ogni mese sono previste 5 date, di cui una per le Aste BOT, asta medio-lungo, Asta BTP Short, Asta BOT, Asta Medio-lungo.

Per il mese di gennaio le 5 date previste sono: 10 gennaio, 11, 25, 26 e il 30. Per quello che riguarda il resto dei mesi dell’anno, è possibile consultare il calendario previsto sul web.