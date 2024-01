Quanto valgono i ristoranti di Abatantuono? Aperti da 10 anni ma raggiungono cifre record | Rimarrai sorpreso

Il valore dei ristoranti di Abatantuono resta incredibilmente elevato anche a dieci anni dall’apertura.

I ristoranti di Diego Abatantuono continuano a riscuotere un successo a dir poco straordinario anche a tantissimi anni di distanza dalla loro apertura.

Il giro d’affari della catena di ristoranti dell’attore, sceneggiatore e comico italiano è da capogiro, dimostrazione di quanto i suoi locali siano stati in grado negli anni di conquistare l’apprezzamento e la fiducia da parte dei clienti.

A testimonianza dell’incredibile successo dei ristoranti di Abatantuono vi è anche l’ormai prossima apertura di altri due nuovissimi locali.

Il The Meatball Family, questo il nome della catena, continua ad essere sulla cresta dell’onda, con il successo che potrà con molta probabilità continuare ad aumentare da qui ai prossimi anni.

I ristoranti di Diego Abatantuono: pronti all’apertura due nuovi locali

Il The Meatball Family di Diego Abatantuono è presente a Milano e a Roma, e per i dieci anni di attività è pronta l’apertura di due nuovi ristoranti. La catena dell’attore e sceneggiatore italiano è dedicata prevalentemente alle polpette, con i menù che contengono al loro interno tutte le varietà possibili di questa prelibata pietanza. Il numero dei ristoranti della catena è per la precisione cinque, tre a Milano e due a Roma, ma per la metà di questo 2024 diventeranno dunque sette. Una prova inequivocabile del successo che la catena ha raggiunto nel corso di questi dieci lunghi anni.

Per la chiusura dei conti del 2023 si è fatto registrare addirittura un giro d’affari da ben tre milioni di euro, il 250% in più rispetto all’annata precedente. Risultati straordinari se si pensa al modo in cui si era partiti dieci anni fa esatti, con il progetto che aveva avuto il suo inizio con il lancio di un solo e unico locale presente sul territorio milanese.

Il successo della catena di ristoranti di Diego Abatantuono

A partire dal 2013, nella catena di ristoranti di Diego Abatantuono sono state servite la bellezza di più di cinque milioni di polpette a più di quattrocentomila clienti. Dopo i tre anni di apertura del locale a via Vigevano a Milano ne è stato aperto un altro nei pressi della stazione centrale e un altro ancora al City Life Shopping Center l’anno dopo. Nel 2020 si sono poi superati i confini di Milano grazie all’apertura di un locale nel centro commerciale Roma Maximo Shopping Center e del centro commerciale Roma Est nel 2021. Le due nuove aperture sono invece previste a Milano in Piazza Cinque Giornate e a Peschiera Borromeo.

Con questa attività Diego Abatantuono è dunque riuscito a mostrare le sue notevoli capacità manageriali. Ad affiancarlo nella gestione di questa catena e in veste di proprietario vi sono adesso anche il figlio Matteo, Nadir Malagò e l’imprenditore Stefano Moccagatta. Altra iniziativa importantissima per questi primi dieci anni di attività consiste poi in quella del fumetto di SaldaPress: The Meatball Family è diventato un fumetto con la firma di Emiliano Pagani e Daniele Caluri, una graphic novel ambientata in un mondo in cui tutti mangiano polpette.