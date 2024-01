Banche, c’è un costo segreto che ti svuota il conto corrente: cambia subito e non farti fregare

I conti correnti hanno dei costi segreti che in pochi conoscono ma che sono in grado di toglierti tutti i risparmi. Attenzione a non farti fregare dalle banche.

Non esiste cittadino che non abbia bisogno di un conto corrente, anche base. Anche il semplice accredito dello stipendio richiede di avere un Iban su cui è possibile procedere con bonifico. Allo stesso tempo, è indispensabile avere un conto corrente per il pagamento di alcune spese per cui viene richiesto di pagare con mezzi tracciabili.

Senza considerare che, lo shopping online è sempre più utilizzato da ognuno di noi e sono ormai pochissimi i siti web che permettono il pagamento alla consegna. Quindi anche in quel caso avere un conto corrente con carta di debito o di credito si rivela utile.

Ma ti sei mai chiesto quanto ti costa realmente avere un conto corrente? Anche per quello che riguarda la gestione dei conti correnti e dei servizi correlati, sono richiesti degli addebiti, che avvengono direttamente sul conto e di cui, a volte, non ci se ne rende conto.

Il 2023 e probabilmente anche il 2024 sono anni che hanno visto e vedranno un incremento dei costi di gestione del conto corrente, che porteranno a un lento e inesorabile consumo dei propri risparmi.

I costi delle banche

Innanzitutto sono in aumento gli interessi che i conti correnti praticano sui loro correntisti che hanno deciso di accendere un muto o richiedere un prestito. I mutui a tasso variabile, che fino a una decina di anni fa, avevano un costo molto conveniente, oggi hanno portato a un notevole incremento della rata.

In aumento anche il costo annuale dei conti correnti e le commissioni allo sportello ATM di una banca diversa da quella propria. Insomma, uno scenario che sembra essere quasi apocalittico per i cari correntisti.

Le banche online e quelle più convenienti

Ottima alternativa alle banche classiche sono quelle online, anche se, in alcuni casi, potrebbero non offrire esattamente ciò che il correntista cerca, considerando un possibile utilizzo piuttosto limitato. Inoltre occorre segnalare il gran numero di banche che permettono il conto deposito, ottimo per difendere e veder fruttare i propri risparmi.

Tra le banche tradizionali, quelle che sembrano essere più convenienti a livello di costi sono Banca Sella, che ha anche un suo corrispettivo unicamente online, inoltre Banca Unicredit, molto apprezzata dai correntisti italiani.