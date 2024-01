Lavoro, grazie all’AI 1000 nuovi posti di lavoro ma nessuno li conosce: gli stipendi sono incredibili | Candidati subito

L’AI metterebbe a disposizione più di 1000 posti, ma purtroppo sono troppo pochi coloro che lo sanno. Stipendi veramente incredibili, ecco come procedere con la candidatura.

Siamo in una società e in un paese che sempre in numero maggiore, vedono inserire le auto e similari per lo svolgimento di talune azioni. Una storia questa luna veramente anni. Cosa significa? Peniamo a da quanto tempo sentiamo dire che i robot e le macchine prenderanno sempre più il posto delle persone per lo svolgimento di talune operazioni piuttosto che di altre.

Un discorso questo, che dipende in maniera diretta dallo sviluppo tecnologico che sta toccando qualsiasi aspetto della nostra vita.

Non solo pochi coloro che sono fermamente convinti che lo sviluppo tecnologico sia causa della perdita di lavoro da parte di buona parte della popolazione. Le macchine prenderanno il posto dell’uomo, per cui sarà difficile trovare il proprio impiego. Ma sarà veramente in questo modo?

In realtà non è esattamente in questo modo. Forse questa è un’idea che viene sviluppata da un punto di vista poco attende, che non riesce a comprendere che, semplicemente, il mercato del lavoro sta cambiando. Se questo sia positivo o negativo, ancora non lo possiamo dire con precisione, ma lo comprenderemo con il tempo.

Un mercato del lavoro alla ricerca di figure specializzate

La verità è questa, il mercato del lavoro negli ultimi anni è cambiato in maniera radicale. Non è più lo stesso di giusto qualche anno fa. In effetti oggi, con lo stesso lavorare, si è molto più pretenziosi. Cosa significa questo? Che ad oggi quello che si cerca è un soggetto specializzato nello svolgimento della propria mansione.

L’operai generico faticherà sempre di più a trovare il proprio posto, a favore di quello che si sarà specializzato in un determinato settore e sarà in grado di agire in maniera efficace e mirata. Il tutto a favore della produttività dell’intera azienda.

L’intelligenza Artificiale al fianco del lavoratore

Quindi non è assolutamente vero che l’AI toglie posti di lavoro all’atomo, ma in realtà l’AI creerebbe nuovi posti lavoro. Si calcola che sono circa 1000 i posti di lavoro che l’AI metterebbe a disposizione dei cittadini italiani che ovviamente, dovranno essere in grado di svolgere le loro funzioni in una maniera completamente differente.

L’Intelligenza artificiale è una vera e propria rivoluzione che consente di migliorare il lavoro di tutti, risparmiare su servizi, svolgere funzioni a costi più bassi e ridurre l’impatto ambientale.