Cosa succede a chi non paga le tasse? La risposta è sorprendente: non indovineresti mai

L’evasione fiscale è una piaga della società attuale. Ma cosa succede se non si pagano le tasse? La risposta non se l’aspetterebbe nessuno.

Le tasse sono li acerrimi nemici di tutti i cittadini italiani che ogni anno si sentono soffocare da questi importi da pagare. Questo è un punto di vista condiviso tanto dai cittadini quando dai professionisti e dalle aziende.

Perchè ognuno di noi deve pagare delle tasse e questo influisce negativamente sul budget familiare di ogni singolo italiano che deve comunque riuscire a far quadrare i conti. Si tratta di un qualcosa di così influente che in molti decidono di non pagarle, senza nemmeno immaginare a cosa si va incontro in questi casi.

Semplice immaginare che non pagare le tasse porta con se una serie di conseguenze, che influiscono sul libero cittadino che finisce per trovarsi in situazioni piuttosto scomode. Quando ci si comporta da evasori, probabilmente occorrerebbe innanzitutto chiedersi quali saranno le conseguenze, con troppa tranquillità si decide di non pagare le tasse, senza crucciarsi troppo, quasi come se fosse normale.

Ma in sostanza, cosa succede a coloro che non pagano le tasse? Quali sono le conseguenze di questo particolare comportamento, che per alcuni sembra quasi essere normale?

Tasse o imposte?

Il nostro sistema comiche tra le spese dei cittadini prevede da una parte le tasse e dall’altra le imposte. Nel comune parlare di quelle che sono le spese da affrontare ogni giorno, si finisce per equiparare le une alle altre. Insomma, si crede che siano la stessa cosa, ma in realtà non è proprio così.

Si parla di tasse in riferimento a quelle che sono le cifre per andare a finanziare un servizio che è ben identificabile. Ne sono un esempio la TARI, ovvero la tassa per i rifiuti, ovvero la TOSAP, tassa sull’occupazione del suolo pubblico. Invece le imposte si pagano per servizi generali offerti dallo stato alla comunità intera. Devono essere pagate anche nel caso in cui non si usufruisca del servizio.

Ma quindi cosa succede se non si pagano le tasse?

Il nostro sistema prevede un iter ben preciso per chi non paga le tasse. In questi specifici casi quello che si apre è un debito con l’Erario, sul quale interviene l’Agenzia delle Entrate Riscossione che procede inviando un avviso bonario, quindi una comunicazione con cui chiede che si proceda al pagamento in tempi brevi.

Se in seguito a tale avviso non si procede con il pagamento allora verranno inviate delle cartelle esattoriali con un incremento del 30% dell’importo delle tasse. Ovviamente sarà ancora possibile procedere con l pagamento del debito per evitare fermo amministrativo o pignoramento.