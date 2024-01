Bonus psicologo, ora è per tutti: nessun requisito e appena 2 minuti per fare la domanda | Come fare

Per questo 2024 il bonus psicologo cambia completamente. Non ci sarà più bisogno di particolari requisiti e in appena due minuti è possibile inoltrare la domanda.

Negli ultimi anni si è accesa la luce su quella che è la salute mentale. È ormai da molto tempo che è stato lanciato una sorta di allarme per quello che riguarda la salute mentale degli italiani e dei cittadini dell’Italia e del mondo intero. Purtroppo in tale prospettiva nel nostro paese siamo ancora molto indietro.

Troppo spesso si associa l’andare dallo psicologo o dallo psichiatra con l’essere pazzi, ovvero soggetti che hanno problematiche psichiche. Le sedute da tali professionisti sono un tabù, non lo si racconta, ci si va, ma senza dirlo a nessuno, per pudore, anzi, per vergogna.

Purtroppo spesso non si arriva a comprendete che uno psicologo o uno psichiatra è semplicemente uno specialista come possono essere i dentisti, i cardiologi, i fisioterapisti. Lo star bene fisico, continua ad avere la meglio su quello psichico, senza comprendere che entrambi sono legati in maniera indissolubile, con doppio filo.

A analizzare l’attenzione su tutto questo ci ha pensato il governo, mettendo in campo quello che è noto come Bonus psicologo, un elemento che si rivela, a tratti indispensabile, per gli italiani, al fine di prendersi cura di se stessi e della propria psiche.

Bonus psicologo confermato anche per il 2024

Il bonus psicologo è una misura introdotta dal governo italiano nel 2022. Era un sostegno pensato nel post pandemia a seguito dell’allarme lanciato da buona parte della popolazione che si sentiva psicologicamente provato dal Covid e dal lockdown. Poi però, si è deciso di confermare la misura anche nel biennio successivo, al fine di aiutare chiunque si trovi in una condizione di forte stress o si senta fragile.

Introdotto dal Decreto sostegni bis il Ministro Speranza l’ha definito come il primo passo per la salute mentale dei cittadini. L’importo massimo erogabile è di 1500 euro, grazie a ben 25 milioni stanziati a favore dei cittadini.

I requisiti per ottenere l’incentivo

Per questo 2024 tutti i cittadini italiani possono procedere con la richiesta, ma il limite posto su quelle che sono le risorse a disposizione rende indispensabile dare precedenza a tutti i cittadini che presentano particolari problematiche. Quindi avranno maggiori possibilità di ricevere il bonus coloro che presentano stati di ansia, stress o depressione.

Il limite reddituale imposto si assesta a 50 mila euro. L’importo concesso sarà proporzionale al proprio ISEE. Le domande potranno pervenire sono online nel momento in cui l’INPS metterà a disposizione l’apposita sezione.