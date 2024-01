Auto, parte il nuovo stop: 10500 euro subito in tasca a chi accetta di non utilizzarla più | Come ottenerli

In arrivo soldi per coloro che decideranno di non utilizzare più la propria auto.

Nuovo importantissimo stop agli spostamenti in auto e in particolare a tutti quei tragitti che vengono effettuati tra casa e lavoro.

A muoversi in tal senso è stato nello specifico il comune di Aosta, con l’amministrazione che ha deciso di mettere in atto una misura del tutto nuova.

L’amministrazione comunale di Aosta punta dunque a rivoluzionare in maniera netta e significativa la mobilità della propria città.

Un cambiamento in un certo senso coraggioso ma allo stesso tempo necessario, che punta a mettere al centro di tutto il tema sempre più delicato della sostenibilità.

L’attenzione del comune di Aosta al tema della sostenibilità

Quello della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente è ormai un tema sempre più importante e rilevante, cui prestare attenzione il più possibile attraverso misure e azioni che possano essere oltre che concrete anche estremamente efficaci. Uno dei tanti modi per dare la giusta rilevanza a questo delicatissimo argomento è quello di combattere il traffico automobilistico e gli spostamenti in auto. Limitare gli spostamenti delle persone con le proprie auto da casa a lavoro e viceversa potrebbe sembrare almeno in un primo momento una vera e propria impresa, e in particolare appare ancora più difficile arrivare ad uno consistente delle auto elettriche. Una possibile soluzione in tal senso potrebbe però essere quella avanzata dal comune di Aosta.

La misura che punta a introdurre il comune di Aosta si trova già contenuta in realtà all’interno della normativa annuale. Quest’ultima, già presente in tantissime città a livello mondiale, punta ad una riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli spostamenti delle auto. Norme che spingono verso una maggiore regolamentazione del traffico sono presenti in Italia, ma a muoversi in maniera concreta ora è proprio Aosta, che ha avuto l’idea di diminuire il numero dei dipendenti del Municipio comunale della città che fanno uso della propria macchina per venire a lavoro.

Lo stop di Aosta agli spostamenti in auto

Per riuscire in ciò il comune di Aosta ha provveduto ad uno stanziamento di ben 10500 euro. Una prima misura cui il comune ha pensato consiste nel cosiddetto rimborso chilometrico sotto forma di buoni mobilità. Non mancano poi tra l’altro incentivi che spingano a fare ricorso ad abbonamenti ai trasporti pubblici, con i dipendenti che in tal caso potrebbero godere di prezzi ridotti.

Altra misura è quella delle bici aziendali per poi arrivare infine anche a quella delle auto elettriche. Ulteriore proposta del comune di Aosta è poi quello di spingere i propri dipendenti anche verso la soluzione dello smartworking, soluzione sempre efficace per la riduzione degli spostamenti in auto dei dipendenti.