ISEE, farlo online è un rischio incredibile: se sbagli questo dato dovrai dire addio alle agevolazioni | Fai attenzione

Ecco l’errore da evitare a tutti i costi quando si compila l’Isee online.

Quando ci si appresta a compilare l’Isee online ci si può rendere conto per l’appunto di come tutti i dati non si ritrovino già compilati.

In particolare bisogna dunque prestare estrema attenzione soprattutto ad un dato, che se compilato nella maniera sbagliata rischia di compromettere in maniera definitiva l’accesso alle agevolazioni del caso.

Quando si inizia ad utilizzare il servizio precompilato presente sul portale Inps bisogna fare attenzione ad ogni singolo passaggio del procedimento, effettuando tutte le modifiche necessarie per fare in modo che il valore dell’attestazione rispecchi una specifica condizione patrimoniale e di reddito.

Bisogna di conseguenza prestare attenzione anche e soprattutto al fattore del patrimonio immobiliare, specificando se si tratta della propria casa di abitazione oltre alla quota residua del mutuo.

Isee precompilato: ecco cosa controllare

Nell’Isee precompilato gran parte delle informazioni vengono inserite in automatico dall’Inps grazie al dialogo continuo di quest’ultima con l’Agenzia delle Entrate. Nonostante ciò vi sono però altri spazi che devono essere compilati da tutti coloro che presentano la Dsu, ad esempio nel caso dei redditi posseduti all’estero. L’Inps avvisa dunque di come ci siano dati che non è possibile recuperare in fase iniziale e che devono essere autodichiarati dall’interessato: esempi sono l’ammontare del mutuo del singolo cespite, i terreni agricoli, l’indicazione della casa di abitazione del nucleo o anche il patrimonio immobiliare detenuto eventualmente all’estero.

Appena si riceve il messaggio Inps che avvisa di effettuare l’accesso alla funzione verifica del portale Isee precompilato, bisogna andare a consultare la sezione del patrimonio mobiliare e da lì cliccare sull’opzione modifica per poter indicare eventualmente la quota capitale residua del mutuo al 31 dicembre 2022 e se si tratta oppure no della casa di abitazione.

Isee: quanto incide il patrimonio

La parte relativa al patrimonio mobiliare non può assolutamente essere trascurata, in quanto questa incide in maniera molto importante sull’Isee. Proprio l’Isee rappresenta infatti il risultato della somma di tutti i redditi e del 20% della somma dei patrimoni. Per esempio, un immobile di 200.000 euro considerato nella sua interezza avrebbe un impatto sull’Isee di 40.000 euro totali, ma con la detrazione di 100.000 euro dovuta alla quota residua del mutuo che è stata indicata nella dichiarazione l’immobile inciderebbe sull’Isee per soli 20.000 euro.

Altro esempio è quello di un nucleo familiare formato da due maggiorenni con un Isr (somma redditi) di 15.000 euro, un patrimonio mobiliare di 10.000 euro e un immobile da circa 200.000 euro sul quale si sta pagando il mutuo: senza dimenticare di indicare la quota capitale residua del mutuo, i due maggiorenni possono arrivare ad avere un Isee più basso di circa 13.000 euro, con bonus e agevolazioni conseguentemente molto più vantaggiosi.