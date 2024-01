Carta Acquisti, come richiedere il sussidio per pagare alimenti e bollette nel 2024: l’aiuto per anziani e famiglie è sostanziale

Anche nel 2024 è possibile chiedere il sussidio per fare la spesa e per pagare le bollette. Ecco come presentare domanda per poter avere la Carta Acquisti in questo nuovo anno.

C’era chi dava la misura di sussidi già spacciata da diversi anni, invece la Carta Acquisti continua ad essere un grande aiuto per i cittadini italiani che si trovano in difficoltà nel riuscire a pagare prodotti di prima necessità e bollette di luce, acqua e gas. Negli ultimi anni, alla luce di quelle che sono le difficoltà delle famiglie italiane in seguito alla crisi economica, lo Stato italiano ha messo a disposizione degli italiani una serie di sussidi.

Lasciando da parte il Reddito di Cittadinanza, tanto criticato negli anni in cui è stato in vigore, sono stati altri i bonus che hanno permesso di sopravvivere al continuo aumento dei prezzi. Ci sono stati bonus per l’energia elettrica, ma anche per il gas. Adesso alcune catene di supermercati hanno aderito ai mesi contro l’inflazione, proponendo prezzi ribassati e bloccati per 3 mesi.

Ma probabilmente la carta acquisti è una delle misure che maggiormente viene in aiuto alle famiglie italiane, permettendo loro di evitare di prendere dalle proprie entrate denaro per coprire la spesa alimentare o pagare alcune bollette.

Quindi, anche per il 2024, la carta acquisti verrà prorogata e quindi i cittadini italiani potranno inoltrare domanda. Ecco come presentare domanda e chi può beneficiare del sussidio.

La domanda e l’importo del sostegno

La domanda per poter beneficiare della Carta Acquista, per il 2024 deve essere presentate negli uffici postali presentando il modulo di richiesta e la relativa documentazione prevista per riuscire ad ottenere il contributo. Esso consiste in 40 euro mensili, che vengono accreditati ogni 2 mesi. Presentare domanda non presenta alcun costo.

Per tutti coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni passati e che, ad oggi, continuano ad avere i requisiti per utilizzarla, non hanno bisogno di presentare una nuova richiesta. Il rinnovo avviene in maniera automatica da parte dello Stato.

I requisiti per beneficiare della Carta Acquisti

A poter beneficiare della Carta Acquisti sono i cittadini italiani che hanno età pari o superiore ai 65 anni, ma anche i genitori di bambini con età inferiore ai 3 anni. L’importo sulla carta può essere usufruito per la spesa alimentare, sanitaria, ovvero il pagamento delle bollette della luce e del gas.

La stessa carta permette di accedere a una serie di sconti all’interno di alcuni negozi convenzionati. Se l’ente commerciale aderisce all’iniziativa si avrà lo sconto in maniera diretta grazie alla tariffa elettronica agevolata.