Bancomat, la terribile notizia nel 2024: pagherai sempre le commissioni I Una nuova tassa sulla testa degli italiani

Per il 2024 sembra ci sia proprio una brutta notizia. Per i prelievi al bancomat si pagheranno salate commissioni, una tassa che influisce e non poco sul bilancio delle famiglie.

Il ritiro in contanti presso gli sportelli ATM è un’azione che in molti compiono anche in maniera quotidiana. Nonostante il crescente utilizzo dei pagamenti elettronici, sono comunque molti coloro che non rinunciano ad avere dei soldi in contanti per qualsiasi evenienza.

Questo purtroppo succede anche perché sono ancora tanti i negozianti che, nonostante la legge imponga loro di accettare i pagamenti elettronici, anche per piccoli importi, non accettano pagamenti con carta o ancora peggio, affiggono il cartello “Pos fuori servizio”. Se sia o meno la verità, questo non è dato sapere.

Quello che certo è che questo succede nei piccoli centri, ma anche nelle grandi città, il tutto con il bisogno di ritirare presso gli sportelli ATM. Questo però, vuol dire, per i correntisti, dover pagare delle commissioni, almeno per quello che riguarda i ritiri presso gli ATM di enti di credito differenti dal proprio.

Si parla quindi di commissioni interbancarie che vengono scambiate per via dell’appartenenza delle banche a uno stesso sistema circolare. La crescita digitale non può certo annullare le commissioni.

Trovare uno sportello ATM sarà sempre più difficile

Le commissioni per quello che riguarda i prelievi interbancari sono solo la punta di un grande iceberg a cui i correntisti stanno andando incontro. Sempre più spesso si parla di desertificazione bancaria, che si traduce con una progressiva chiusura delle filiali bancarie sul territorio italiano.

Non sono poche le banche che stanno andando incontro a questo processo, con la disattivazione di alcuni ATM. Questo è un percorso intrapreso da numerose banche, tra cui ad esempio, la Santander Consumer Bank Italia che di recente ha annunciato la chiusura delle sue sedi e di tutti gli elementi fisici presenti sul territorio.

Commissioni interbancari

Quindi nel momento in cui ci si appresta a ritirare dei contanti presso degli sportelli che non sono del proprio ente di credito, si pagheranno delle commissioni che in genere sono di non più di 1 o 2 euro per ogni prelievo. Si tratta di denaro che viene scambiato all’interno del sistema bancario.

Un modo efficace per ridurre le commissioni è quello di continuare ad aumentare l’utilizzo dei pagamenti elettronici attraverso l’utilizzo di carte di credito e di debito. Un sistema questo incentivato anche dai vari provvedimenti intrapresi dallo Stato italiano.