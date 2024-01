Shopping online, ora ancora più pericoloso: se fai acquisti devi controllare questo aspetto o sei fregato

Molti preferiscono acquistare online per risparmiare tempo e, talvolta denaro. Attenti a questo dettaglio altrimenti perderete tutto.

Una delle pratiche più diffuse nell’ultimo decennio riguarda lo shopping online che ha trasformato letteralmente il modo in cui facciamo acquisti, offrendo comodità e accesso a una vasta gamma di prodotti da qualsiasi parte del mondo. Non sempre, però, fare delle compere in rete può essere facile ed intuitivo soprattutto per le persone meno agili col web.

La prima tappa fondamentale per uno shopping online di successo è selezionare i siti affidabili. Vanno preferite piattaforme note come Amazon, Zalando, o siti ufficiali dei brand. Spesso, controllare le recensioni degli altri acquirenti può essere utile per avere un’idea della qualità del servizio e dei prodotti offerti.

Prima di effettuare l’acquisto, usare la funzione Lista dei Desideri presente su molti siti servirà a fare un piccolo resoconto di quanto messo in carrello. Questo permette di monitorare gli articoli che interessano e ricevere notifiche in caso di sconti o promozioni. Uno dei problemi comuni dello shopping online è la difficoltà nel capire le taglie.

Consultare attentamente le guide alle taglie fornite dai siti e, se necessario, prendere le misure. Ricordare che le dimensioni possono variare tra i diversi brand. Al fine di poter scegliere il capo migliore con la taglia perfetta, sarebbe il caso di controllare le varie tabelle che, su questi siti, vengono inserite per fare dei confronti veritieri.

Consigli per ottimizzare gli acquisti

Bisogna sfruttare al massimo gli sconti e i coupon disponibili. Molti siti offrono promozioni speciali, soprattutto durante periodi come il Black Friday o i saldi stagionali. Iscriversi alle newsletter dei negozi preferiti per ricevere offerte esclusive. Prima di inserire i dati della carta di credito, bisogna accertarsi che il sito utilizzi protocolli di sicurezza.

Inoltre va verificata la presenza del lucchetto nella barra dell’indirizzo e quindi preferire il pagamento con metodi sicuri come PayPal. È importante sapere come restituire un articolo nel caso non soddisfi le tue aspettative. Per questo, bisogna leggere attentamente le condizioni per evitare sorprese sgradevoli.

Addio al reso gratuito

Se fino a pochi giorni fa fare degli acquisti online poteva rivelarsi utile e soprattutto molto veloce, ora la situazione cambia notevolmente. Infatti, sono in molti i colossi delle vendite sul web che rinunciano al reso gratuito. Tantissimi soldi, infatti, negli ultimi anni sono stati utilizzati per coprire questa pratica, spesso abusata dai clienti.

La grande novità del nuovo anno, quindi, porterà i principali venditori online a predisporre una nota in cui vi sarà riportato obbligatoriamente se sono cambiate le loro disposizioni relative alle pratiche di reso. Sta di fatto che se prima acquistare in rete poteva rivelarsi molto comodo, ora bisognerà prestare un’attenzione maggiore.