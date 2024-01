Paghi con il POS? Arriva un rimborso incredibile: le commissioni arrivano direttamente nelle tue tasche

Rimborso incredibile in seguito al pagamento con il POS. Le commissioni possono arrivare direttamente sul conto corrente del consumatore.

Negli ultimi anni i pagamenti elettronici hanno avuto un notevole incremento. Tutto è iniziato con lo shopping online, ci sono voluti anni per fare in modo che i consumatori si abituassero alla possibilità di poter acquistare sul web. Non era poca la diffidenza che i cittadini italiani nutrivano nei confronti di questa pratica.

La paura era quella di veder rubati i propri dati e quindi il proprio denaro. Lo stesso timore che si nutriva anche nei confronti dei pagamenti contactless. In realtà non sono poche le notizie di truffe di questo genere, ma questo non vuol dire che ad oggi non ci sia una certa sicurezza in tali pratiche.

I cambiamenti per quello che riguarda i pagamenti elettronici hanno reso tutto molto più sicuro e la spinta definitiva all’aumento dei pagamenti con carte di credito e di debito l’ha data la pandemia Covid, durante la quale erano nettamente consigliati. Ad oggi pagare con la carta è quasi la normalità e i pagamenti in contanti stanno sparendo.

Ovviamente, nonostante il largo utilizzo dei pagamenti elettronici di tanto in tanto ci sono degli errori e il consumatore ha il diritto a ricevere il rimborso. Questo almeno, dovrebbe essere il corretto comportamento da parte delle aziende, che però non sempre si comportano in questo modo.

Ecco cosa è successo ad alcuni consumatori

Il protagonista dell’accaduto sarebbe il sito buydigital.it, finito nel mirino dell’Antitrust. Sembra che ai consumatori sia stata richiesta in maniera illecita una commissione aggiuntiva per quelli che sono i pagamenti digitali. Una pratica vietata su cui è dovuta intervenire la società per la tutela dei consumatori.

A stabilire l’impossibilità di richiedere delle commissioni aggiuntive è decretato dalla direttiva PSD2, presente all’interno del Codice di Consumo. Ancora però sono troppi i trasgressori di tale regola che vanno a sfavore del consumatore.

Una pratica ancora troppo diffusa

Pur essendo ormai vietata, quella di addebitare il doppio delle commissioni è una pratica ancora troppo diffusa. Raramente una qualsiasi società decide di procedere risarcendo i consumatori, che si vedono addebitare una cifra troppo elevata.

Ma budigital.it ha preso una decisione epocale, decidendo di restituire ai consumatori la parte che non era di competenza. Insomma, un primo passo verso un cambiamento che si spera possa essere adottato da tutti.