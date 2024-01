Netflix chiude i battenti, l’immenso catalogo non potrà più essere riprodotto: hai perso l’abbonamento

Addio a Netflix, la notizia sembra mandare nel panico un gran numero di spettatori affezionati. Ecco chi è che perderà i soldi dell’abbonamento alla piattaforma.

Brutte notizie per molti utenti che hanno già stipulato un abbonamento alla nota piattaforma a pagamento, potrebbero perdere tutti i soldi. Netflix è la piattaforma di streaming a cui molti cittadini italiani si affidano per vedere film, serie TV, cartoni animati e anche grandi classici, oltre alle nuove uscite.

Il suo utilizzo da parte degli italiani è partito un po’ in sordina, in fondo nella nostra penisola, il primo è stato Sky, piattaforma di Pay per View, che da molti anni detta legge in tale ambito.

L’utilizzo di piattaforme come Netflix è aumentato in maniera esponenziale durante il periodo della pandemia Covid. Il lungo periodo in cui si è rimasti a casa ha, in qualche maniera, costretto i telespettatori a trovare un qualcosa da fare, quale migliore scelta, se non quella di vedere dei film in tv o rispolverare vecchie pellicole?

Un’abitudine che nel tempo non ha fatto altro che consolidarsi, anche se nel frattempo Netflix è cambiato, introducendo tipologie di abbonamento differenti. Ad oggi sono migliaia gli utenti della piattaforma e alcuni di loro, a breve, potrebbero dover fare i conti con una realtà a cui non avevano pensato.

Gli abbonamenti Netflix e il suo utilizzo

L’utilizzo di Netflix è vincolato alla creazione di un account e quindi al pagamento di un abbonamento che può essere saldato con formula annuale o mensile. Diversi gli abbonamenti che possono essere sottoscritti. Il piano Standard con pubblicità ha un costo quasi irrisorio di 5,49 euro al mese, senza pubblicità il prezzo sale a 12,99 euro e il piano Premium 17,99 euro mensili.

Fino a non molti mesi fa, Netflix permetteva di condividere l’abbonamento con un amico, anche se non era una persona convivente, attualmente tale opzione non è più possibile. Nonostante ciò, occorre sottolineare come, ci sono dei metodi che permettono di risparmiare sull’abbonamento, offerte che abbinano Netflix ad altri abbonamenti a prezzi vantaggiosi. Ad esempio, chi ha Sky, può decidere di includere anche Netflix nel suo piano.

Netflix non funzionerà più

Netflix come qualsiasi piattaforma subisce degli aggiornamenti, volti a migliorarne le funzionalità. Questo si traduce in un cambiamento della piattaforma che funzionerà sempre meglio sui dispositivi più moderni e peggio su quelli più vecchi.

Nello specifico caso della piattaforma in streaming, alcuni dispositivi piuttosto datati saranno obsoleti e Netflix su di loro smetterà di funzionare. Quindi, se si possiede una smart TV piuttosto datata, è possibile che non si possa più usufruire dei servizi della piattaforma.