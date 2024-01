Costi dei mutui in picchiata, ora puoi acquistare casa senza paura: queste simulazioni ti convinceranno

Acquistare una casa potrebbe ora essere più semplice del previsto grazie al crollo del costo dei mutui.

Come purtroppo ben noto, riuscire ad acquistare una casa è da sempre estremamente complicato per un numero infinito di fattori.

Chi si ritrova già con un mutuo a tasso variabile deve avere a che fare di continuo con i frequenti innalzamenti della rata, ma nel corso degli ultimissimi tempi le cose sembrerebbero essere improvvisamente cambiate.

Per quanto riguarda i mutui a tasso fisso ha avuto luogo a partire dallo scorso mese di novembre una vera e propria inversione di rotta, con un primo calo che ha riguardato nello specifico il costo relativo ai prestiti per poter riuscire ad acquistare una casa.

In sintesi, in seguito ad una forte e preoccupante crescita i tassi risultano adesso essere in discesa, con le banche centrali che hanno allentato la propria stretta monetaria.

Il calo dei costi dei mutui a tasso fisso

Come già anticipato poco sopra, questa inversione di rotta per quanto riguarda i costi dei mutui ha riguardato soltanto quelli a tasso fisso. Ad evidenziare questo significativo cambiamento è stato l’amministratore delegato di Telemutuo Angelo Spiezia: quest’ultimo ha voluto far porre l’attenzione su come il considerevole calo del costo dei mutui si sia verificato in particolar modo soprattutto nel corso delle ultime settimane. Questo abbassamento sarebbe dovuto nello specifico all’allentamento da parte della Banca Centrale Europea.

Proprio la BCE potrebbe abbassare considerevolmente i costi dei mutui in seguito al rallentamento dell’economia e alla frenata che ha riguardato l’inflazione. Stando ad alcune stime, la Banca Centrale Europea potrebbe dunque essere la prima ad abbassare i costi dei mutui nel corso di questo 2024, ciò anche allo scopo di contrastare un’inflazione che nell’Eurozona è arrivata durante il mese di novembre al 2,4%.

Le simulazioni e i risparmi per chi vuole acquistare una casa

A fornire alcune prime significative indicazioni sul calo dei mutui a tasso fisso sono le prime simulazioni in merito. Stando a Facile.it, il tasso fisso migliore per un un mutuo standard di 126.000 euro in 25 anni è del 3,36% rispetto al 4,1% dello scorso mese di ottobre. Tutto questo porta come conseguenza ad una rata mensile inferiore ai 62 euro, con un risparmio totale nel corso di tutto il finanziamento di ben 18.600 euro.

Tornando invece ai dati forniti da Telemutuo, tra la metà di novembre e quella di dicembre il tasso di riferimento dei mutui a tasso fisso è calato dal 3,67% al 3,05%: il risparmio totale in questo caso risulta essere di 31,63 euro per un prestito di 100.000 euro a 20 anni e di 33,28 euro a 30 anni. Sul lungo periodo si parla di un risparmio rispettivamente di 7.951 euro e di 11.980 euro.