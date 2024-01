Buono Fruttifero Postale, puoi avere 4mila euro in 4 anni: devi investire meno di quanto pensi

Ecco quanto permettono di guadagnare i Buoni Fruttiferi Postali Soluzione Eredità di Poste Italiane.

Ancora oggi tra tutti gli italiani risultano estremamente popolari e gettonati i buoni fruttiferi postali, dei prodotti di investimento finanziario che continuano a riscuotere un incredibile successo.

La popolazione italiana fa spesso e volentieri ricorso a questa misura non solo per la loro straordinaria redditività ma anche per la loro considerevole sicurezza.

Fattore che li ha resi sempre più popolari e apprezzati all’interno dell’Italia è per l’appunto proprio quello della sicurezza.

I buoni fruttiferi postali sono infatti garantiti dallo Stato Italiano, con gli ultimi tempi che hanno visto tra l’altro anche l’arrivo di interessantissimi tassi di interesse.

I costi dei buoni fruttiferi postali

I buoni fruttiferi postali sono stati introdotti per la prima volta in Italia nel 1925. Inizialmente questi consistevano in delle cedole nominative dal valore stabilito, e una volta acquistati dovevano essere custoditi dagli utenti prima che questi ultimi si potessero recare in Posta alla loro scadenza per la riscossione.

Il vantaggio dei buoni fruttiferi postali consiste nel fatto che questi non presentano alcun costo di sottoscrizione e rimborso ad esclusione degli oneri fiscali. In più, hanno una tassazione agevolata sugli interessi del 12,50% e sono anche esenti dall’imposta di successione. I buoni fruttiferi postali possono essere dematerializzati o cartacei, ma in molti consigliano di scegliere i primi: il motivo consiste nel fatto che i cartacei possono cadere in prescrizione facendo così perdere la possibilità di andare a riscuotere il denaro precedentemente investito.

Quanto si guadagna con i buoni fruttiferi postali Soluzione Eredità

I buoni fruttiferi postali Soluzione Eredità sono rivolti a tutti i beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane. La loro durata è nello specifico di quattro anni e tra le loro caratteristiche c’è quella di rendere possibile il ricevimento di un rendimento certo a scadenza del 3,25%. Prima della scadenza dei quattro anni si ha diritto solo e soltanto al riconoscimento della cifra investita e non agli interessi che nel frattempo sono stati maturati, mentre il valore di rimborso netto alla scadenza è invece di 3.917,96 euro. Occorre inoltre precisare come i buoni fruttiferi postali possano essere sottoscritti esclusivamente presso gli uffici postali.

I buoni fruttiferi postali, in sintesi, presentano un numero incredibile di vantaggi. Si parte dalla loro redditività e sicurezza, ma è necessario evidenziare ancora una volta come non ci sia tra l’altro alcun costo di sottoscrizione ad eccezione degli oneri fiscali. Infine, si tratta di un prodotto di investimento che viene emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che viene garantito dallo Stato Italiano.