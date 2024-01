Bollette luce e gas, la bellissima notizia: via libera alle detrazioni dal 730 | Milioni di italiani pagheranno la metà

Tantissimi italiani potranno ottenere enormi risparmi sulle bollette di luce e gas.

Milioni di italiani potranno riuscire a beneficiare in questo 2024 di considerevoli e significativi risparmi per quanto riguarda le bollette della luce e del gas.

Proprio le bollette di luce e gas continuano a rappresentare come sempre una considerevole preoccupazione per tantissime famiglie italiane oltre che per imprese e professionisti per via dei loro prezzi sempre più elevati.

Una vera e propria emergenza rincari che in tanti puntano però ad attenuare grazie al fattore delle detrazioni oltre che a numerose altre misure pronte ad essere messe in atto dal Governo.

Ecco dunque chi è che può puntare ad ottenere l’accesso a tali misure recuperando così una parte consistente di quanto speso per le bollette di luce e gas.

Bollette luce e gas: la detrazione dal 730

Per risparmiare sulle bollette di luce e gas oltre che in generale sulle tasse da dover versare allo Stato una soluzione importante è quella rappresentata dalle detrazioni fiscali e dalle deduzioni. Al riguardo, un tema significativo è quello relativo alla detrazione dal 730, per cui è possibile portare per l’appunto in detrazione soltanto le voci di spesa che sono previste dalla legge. I costi per le utenze domestiche del gas e della luce non sono purtroppo inclusi in questo discorso: per contrastare l’aumento dei prezzi delle bollette le famiglie possono dunque fare ricorso ad altri bonus introdotti dal Governo, come ad esempio il Bonus Luce e Gas per disagio economico o anche il Bonus Luce e Gas per disagio fisico, senza dimenticare poi il taglio dell‘IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas.

Tornando alla detrazione fiscale sulle bollette, questa spetta nello specifico solo e soltanto a coloro che possiedono Partita Iva e alle imprese. Tutti i costi che sono stati sostenuti con finalità produttive da lavoratori autonomi e da liberi professionisti possono di conseguenza essere portati in detrazione o in deduzione dalla dichiarazione dei redditi.

Come ottenere la detrazione sulle bollette di luce e gas

Tutti gli imprenditori e i professionisti che vogliono godere delle agevolazioni fiscali sulle bollette di luce e gas devono rispettare diversi requisiti come ad esempio quello del principio di certezza, indicando all’interno delle bollette o il proprio nome o quello dell’impresa che fa uso della fornitura insieme al numero di partita Iva. Nel caso in cui la partita Iva si trovi inclusa in un sistema Iva agevolato come quello del regime forfettario, la deduzione dei costi delle bollette non è però possibile.

Oltre alle deduzioni e alle detrazioni, il Governo ha voluto introdurre ulteriori misure per abbassare i prezzi delle bollette di luce e gas sia per le famiglie che per le imprese. Un esempio significativo al riguardo è rappresentato dal Decreto Energia (dl 17/2022 convertito in legge 34/2022), che ha introdotto per rincari superiori al 30% dei costi ordinari diversi bonus, come ad esempio un credito d’imposta del 15% sui consumi di gas o anche l’azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette.