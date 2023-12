Il lavoro del futuro è digitale, se diventi ora Social Media Manager guadagni più di 2mila euro al mese

Se il tuo sogno è lavorare in questo mondo virtuale, ti ritroverai con uno stipendio stratosferico. Non perdere l’occasione.

Negli ultimi anni sta emergendo sempre di più una nuova figura professionale. Stiamo parlando dei Social Media Manager che altro non sono che dei professionisti specializzati sia nei gestire la presenza online di un’azienda sia nel promuovere un marchio o un individuo attraverso i social media.

Se dovessimo immaginare il loro ruolo principale nel mondo del lavoro è quello di sviluppare strategie di social media marketing al fine di aumentare non solo la visibilità ma anche la presenza online del loro cliente.

Creare piani strategici per la presenza sui social media è un fattore molto importante di cui deve tenere conto, non solo degli obiettivi aziendali ma anche del pubblico a cui si rivolge. Si devono occupare di creare e curare molti contenuti interessanti come post, video, immagini al fine di risultare rilevanti sulle piattaforme utilizzate.

La loro parola d’ordine principale è programmare le pubblicazioni sui vari canali social. Pianificare, stando attenti al tempo di pubblicazione ottimale, si rivela essere l’arma vincente per ottenere i risultati sperati.

L’importanza della comunicazione

Interagire con il pubblico non è mai una cosa scontata ed è per questo che chi si occupa di ricoprire questo ruolo professionale deve avere le doti di comunicazione rispondendo a domande e critiche in modo tempestivo e professionale.

Le metriche dei social media cambiano di volta in volta ed è per questo che il loro compito sta anche nel monitorarle per individuare l’efficacia della strategia migliore e modificarne le prestazioni per renderle sempre più all’altezza della situazione.

Lo stipendio medio in Italia

Spesso, quando ci si ritrova dinanzi ad un contesto dei Social Media Manager si tratta anche di lavorare con un team di marketing in cui la collaborazione e la comunicazione si rivelano essere punti focali e fondamentali per assicurare coerenza nelle comunicazioni online.

C’è da dire che se si ambisce a ricoprire questo ruolo va detto che solitamente, un Social Media Manager guadagna all’incirca 1800 € al mese a livello mondiale mentre in Italia potrebbe esserci qualche variazione. Infatti, lo stipendio medio secondo Glassdoor.it è di circa 2.346 €. Al fine di ricoprire questo ruolo in modo corretto sarebbe il caso anche di frequentare un corso di laurea dai tre ai cinque anni oppure un corso di qualche mese. Diverse sono le Università che offrono piani formativi davvero utili e congeniali.