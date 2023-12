LinkedIn, il social per trovare lavoro ora ha un nuovo asso nella manica: con questo nuovo strumento vieni assunto in un secondo

Se segui attentamente questo consiglio, da domani ti troverai con un contratto in tasca. L’opzione che non tutti conoscono.

Nell’era digitale, la ricerca di opportunità professionali trova in LinkedIn uno straordinario supporto. La piattaforma, fondata nel 2002 e diventata rapidamente la più grande rete professionale al mondo, ha rivoluzionato il modo in cui le persone gestiscono la propria presenza online.

Offre agli utenti uno spazio interamente dedicato a presentare il proprio curriculum in modo dettagliato. Creare un profilo preciso e dettagliato diventa importante per attirare l’attenzione dei vari professionisti del settore.

Foto professionali, un riepilogo efficace e la chiarezza delle competenze chiave sono elementi fondamentali per distinguersi dagli altri. La forza di LinkedIn risiede nella sua capacità di connettere persone con interessi e obiettivi professionali che si rivelano essere simili.

La costruzione di una vasta rete di connessioni può ampliare di molto le opportunità di carriera. Interagire con contenuti con un forte senso, partecipare a gruppi e connettersi con professionisti del proprio settore sono modi efficaci per espandere la propria rete.

Strumento per la ricerca di lavoro

LinkedIn si è affermato, sempre di più, come uno strumento essenziale per la ricerca di lavoro. Tale sezione consente agli utenti di cercare posizioni in base a diversi fattori, facilitando soprattutto l’incontro tra candidati e aziende.

Le aziende, d’altro canto, possono utilizzare la piattaforma per pubblicare posizioni aperte, cercare determinati profili e promuovere la propria brand identity. La creazione e la condivisione di contenuti di qualità sono diventati aspetti cruciali del successo. Il personal branding assume un ruolo centrale, contribuendo a mettere in evidenza la differenza tra gli individui nel mondo digitale.

La verifica dell’identità a tutela di tutti

LinkedIn non è solo per diversi professionisti, ma anche per le tante imprese presenti nel mondo. Le aziende possono utilizzare la piattaforma per promuovere i propri prodotti o servizi, cercare talenti, stabilire partnership commerciali e partecipare a conversazioni di settore.

Ora, però, qualcosa è cambiato proprio a tutela di tutte le persone che sono presenti su questa piattaforma importante. In vista del potenziamento della trasparenza dei profili e dell’ambiente virtuale, LinkedIn ha optato per l’introduzione di una verifica dell’identità nei principali Paesi in cui opera, incluso l’Italia a partire dal 13 dicembre 2023. A supportare tecnologicamente questa iniziativa è Persona, una società con sede a San Francisco.