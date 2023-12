250 euro in più in busta paga, questa categoria è più fortunata che mai: ecco a chi andaranno gli aumenti

Controlla se fai parte di questa lista. Se c’è anche la tua categoria, pochi giorni e sarai molto più ricco di oggi.

Siamo ormai prossimi alla chiusura dell’anno 2023 e tante sono state le novità nel panorama sociale ed economico dell’Italia. Diversi giovani, ma non solo, sono sempre più orientati e proiettati nella ricerca di un lavoro stabile e meritocratico.

In una società dove si sta dando sempre più spazio ed importanza, finalmente, agli under 35, sono molti i bandi che vengono indetti per offrire posizioni di lavoro a pianta stabile. Non parliamo solo di persone che hanno titoli di studio importanti come delle lauree o dei master.

Infatti, spesso, anche con un diploma di scuola secondaria di secondo grado o con un diploma di terza media si può attingere a delle posizioni importanti. Basti pensare che tra i colossi che negli ultimi anni sta offrendo diverse posizioni lavorative sarebbe il caso di parlare di Amazon che, ormai, in Italia si ritrova con tantissime sedi in apertura garantendo stabilità lavorativa.

Se si accede ai vari bandi online, ci ritroveremo dinanzi anche a diverse offerte economiche che vengono fuori soprattutto nel periodo natalizio in quanto negozi di abbigliamento, catene di supermercati e ristoranti hanno bisogno di personale da inserire immediatamente nei propri settori di riferimento.

Contratti che arricchiscono il curriculum

Quindi, quando ci si ritrova dinanzi a situazioni simili, è il caso di dire che il lavoro lo si può trovare facilmente ma, bisogna prestare molta attenzione a quelli che sono i contratti stagionali che potrebbero poi non essere rinnovati e quindi ritrovarsi punto e a capo.

A prescindere, anche se si intraprende un lavoro dalla breve durata, esso comunque si può ritenere importante in quanto arricchisce il curriculum della persona che sicuramente potrà ambire a diverse posizioni similari più continuative nel tempo.

I dirigenti degli enti locali tra i fortunati

Ora, sembrerebbe che ci siano delle posizioni lavorative che ben presto si ritroveranno con un aumento considerevole in busta paga. Ma chi saranno i fortunati? Parliamo dei dirigenti dei enti locali che si ritroveranno a guadagnare 256 € in più.

È arrivata infatti l’intesa del nuovo contratto per questi dirigenti tra Aran e sindacati. L’accordo che secondo il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo apre a nuove e diverse trattative con fiducia e speranza.