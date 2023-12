Pace Fiscale, se dimentichi queste date perdi ogni diritto: la scadenza è più vicina di quanto credi

Se hai dimenticato di annotare questa data al calendario, potresti dire addio a cifre importanti. Prendi nota e datti una mossa.

Uno dei concetti che negli ultimi anni prende sempre più forma nel nostro Paese è quello di Pace Fiscale. Ma di cosa si tratta? Si riferisce ad una situazione in cui il Governo o l’autorità fiscale può offrire delle agevolazioni o delle opportunità al contribuente e alle imprese per facilitare il pagamento.

Chiaramente, si tratta di pagamenti legati a controversie fiscali o imposte arretrate. La Pace, quindi, dal punto di tipo fiscale è spesso utile al fine di promuovere la conformità fiscale e ridurre i vari contenziosi legali aumentandone le entrate senza dover ricorrere a misure eccessivamente dure.

I contribuenti che decidono di aderire ad un programma di Pace Fiscale possono anche beneficiare di alcune condizioni di pagamento come sconti sugli interessi o addirittura rateizzare i propri debiti passati.

Sono diverse le sanzioni o le multe fiscali che possono essere anche ridotte o addirittura eliminate in cambio di una vera regolarizzazione della situazione attuale. La Pace Fiscale, quindi, può essere anche usufruita al fine di risolvere scontri o controversie che ci possono essere tra l’autorità fiscale e i contribuenti con degli accordi negoziati.

Scadenze anche per la Pace Fiscale

In alcuni casi, può anche coinvolgere una riduzione eccessiva dell’onere fiscale complessivo in modo da incoraggiare i contribuenti a regolarizzare ciò che devono soprattutto se riguarda periodi passati non conclusi.

Chiaramente, anche la Pace Fiscale ha delle misure ben precise con una durata di tempo limitata e, spesso, i contribuenti devono aderirvi entro un determinato periodo al fine di beneficiare di tutte le agevolazioni offerte.

Ulteriori date per pagare

Quindi, questa Pace nasce come una vera e propria strategia che viene utilizzata dagli enti fiscali per recuperare le entrate in maniera giusta ed efficiente incoraggiando la conformità fiscale volontaria. in questo modo vengono ridotti i costi associati alla gestione dei vari contenziosi che vengono a crearsi.

C’è da dire che la sanatoria prevista dalla Legge Bilancio del 2023 dà la possibilità a chi non è riuscito a pagare i propri debiti, di avere ulteriori scadenze per farlo nei prossimi giorni. Infatti, le prossime date sono il 18 e il 20 dicembre per sanare i propri irrisolti. Il tutto è stato già comunicato dal Decreto Anticipi.