Pensioni Gennaio 2024, pubblicate le date e la scaletta delle Poste: ecco quando dovrai ritirarla

Non tutti i pensionati si fanno accreditare la pensione in banca. Per chi la ritira, le date sono precise e vanno rispettate. Ma quali sono?

Rispetto a qualche anno fa sono decisamente meno i pensionati che, mese dopo mese, fanno la coda agli uffici postali per ritirare la propria pensione.

Una grande quantità di essi, infatti, ha ormai optato per l’accredito diretto, sul conto corrente o conto postale che sia. Un sistema certamente più rapido per ricevere i propri soldi, e anche decisamente meno pericoloso. Le rapine agli anziani appena usciti dalle Poste non sono solamente presenti nelle barzellette, ma un tempo rappresentavano un rischio assai concreto.

Oggi i percettori di pensione sono poco oltre i 16 milioni, 7,8 milioni di maschi e 8,3 milioni di femmine. Gli importi medi dell’assegno annuo previdenziale si attestano tra i 17.600 € circa per gli uomini e gli 11.300 € circa per le donne.

Va considerato, però, che vi sono pensionate e pensionati che percepiscono più di una pensione a testa. Se infatti prendiamo il numero totale delle pensioni erogate in un anno, questo risulta decisamente più alto del numero dei pensionati: quasi 23 milioni in tutto. L’importo complessivo dell’esborso previdenziale si attesta, secondo gli ultimi dati INPS, poco sopra ai 300.000 milioni di euro.

Pensioni accreditate e pensioni ritirate

L’accredito della pensione sul conto corrente viene effettuato in genere il primo giorno bancabile del mese. Fa eccezione il mese di gennaio, per il quale si considera invece il secondo giorno bancabile. Il prossimo gennaio 2024, quindi, i pensionati si vedranno accreditare gli importi il giorno 3.

Diversa è invece la modalità che regola il ritiro in posta della mensilità. Per evitare, come succedeva un tempo, le elevate code allo sportello, si è infatti impostato un ritiro scaglionato per cognome. Il primo giorno utile per riscuotere i contanti sarà il 3 gennaio ma solamente per coloro il cui cognome inizia per A o per B.

Il calendario del 2024

Nei giorni successivi, il ritiro della pensione per tutti gli altri pensionati sarà possibile secondo il calendario che segue. Giovedì 4 toccherà ai cognomi che iniziano con C o D.

Il giorno successivo, venerdì 5 gennaio, sarà la volta di coloro che hanno un cognome che inizia con E, F, G, H, I, J, K o L. Sabato 6 e il successivo giorno 7 gennaio ovviamente saltano, per l’Epifania e la chiusura domenicale. L’8 gennaio le riscossioni dovrebbero riprendere, quindi, con i cognomi che iniziano da M ad O, il 9 gennaio da P a R e, infine, il 10 gennaio da S a Z.