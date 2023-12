Trova lavoro nel 2024, ecco quali sono i profili sono i più ricercati: se hai queste competenze ti sistemi a vita

Se hai queste caratteristiche, preparati a firmare un contratto a tempo indeterminato. Il prossimo anno sarà la tua grande occasione.

Ormai, in Italia come tutti gli altri Paesi d’Europa quando ci si ritrova a cercare un lavoro si guardano innanzitutto le proprie competenze ancor prima di muoversi per cercare in maniera spasmodica le varie occasioni.

Le tendenze del mercato del lavoro cambiano a seconda dei vari fattori legati all’economia, all’innovazione tecnologica e alle varie esigenze sociali. Con la crescente digitalizzazione nei diversi settori, sono tanti gli specialisti in tecnologia dell’informazione e sviluppatori software ad essere richiesti in tutta l’Italia.

La nostra Nazione è famosa anche per un numero sempre crescente della popolazione anziana ed è per questo che si richiede un aumento del personale in materia di salute come ad esempio infermieri, terapisti, tecnici di radiologia e tanti altri.

Aver migliorato le tecnologie sanitarie digitali richiede un numero sempre più elevato di esperti eHealth come ad esempio sono gli analisti di dati sanitari. Alcuni settori dell’ingegneria come quella elettrica, civile e delle telecomunicazioni sono tra le più gettonate nel cercare personale per le varie aziende.

I lavori online

Ormai, ritrovandoci sempre di più in un mondo in cui il mercato libero di luce e gas apre le porte ad una concorrenza serrata, l’energia rinnovabile richiede sempre più professionisti e specialisti che garantiscono alla popolazione dei risparmi netti.

L’e-commerce, negli ultimi anni, ha avuto notevole incremento perché sono sempre di più le persone che acquistano online ed è per questo che ritrovarsi a vendere dei prodotti sul web, si rivela essere un’ottima fonte di guadagno perché consente a tutti di risparmiare sul tempo e a volte sui costi.

I settori più cercati

Ormai, le abitudini quotidiane degli italiani sono cambiate e diventano sempre più digitali ed è per questo che sono molti a richiedere esperti di SEO o dei social media manager per accrescere sempre di più in questo settore. Ciò che non passerà mai di moda è la gestione delle risorse umane. Parliamo di chi deve occuparsi di analizzare i curriculum e profili di persone adatti poi da inserire in un preciso contesto lavorativo.

Sembra che nel 2024 ci siano alcuni settori in crescita ed è per questo che l’occupazione riguarderà soprattutto i mondi dell’energia, del commercio delle IT e dei trasporti. Basti pensare che, ad esempio, sono tante le società che cercano autisti di autobus in tutta l’Italia. Soprattutto al nord, sono stati anche allestiti diversi stand per promuovere la conoscenza del mondo a quattro ruote per il servizio pubblico cittadino.