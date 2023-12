Stress da lavoro, questo disagio ha un nome specifico: come riconoscere se sei in burnout | I sintomi sono chiari

Presta molta attenzione al tuo stato attuale lavorativo. Se hai questi sintomi, prendi nota e riconosci che devi richiedere una pausa.

Molti sono gli italiani che confermano di stressarsi e non poco sul luogo di lavoro. Lo stress, può essere generato da diversi fattori. Ad esempio, quando ci si ritrova dinanzi ad un carico molto pesante questo può provocare agitazione soprattutto se ci sono delle scadenze stringenti.

La troppa responsabilità, infatti, può indurre le persone a ritrovarsi in questo status psicofisico. Talvolta, quando si lavora in un contesto dove il clima non è dei migliori con un rapporto fra colleghi o con il responsabile non ottimale, lo stress tende ad aumentare a dismisura creando non pochi problemi.

Quando non si ha il controllo di ciò che si sta facendo ci si ritrova a dinanzi ad una situazione come se mancasse la terra sotto ai piedi. Ed è per questo che per la mancanza palesata può generarsi negatività e quindi una situazione di malcontento generale.

Non tutti i lavori garantiscono ai dipendenti la possibilità di firmare sin da subito un contratto a tempo indeterminato. Pertanto, quando ci si ritrova a occupare posizioni precarie con contratti a scadenza, ci si ritrova dinanzi sempre ad una situazione di malessere in cui palesare le proprie fragilità può sembrare un modo per evadere dallo stress momentaneo.

Le insicurezze generate a lavoro

Sono davvero tante le persone che si dedicano anima e corpo al lavoro spesso trascurando la vita personale e, creando delle situazioni poco piacevoli che inducono litigi e nervosismo. Purtroppo, quando nell’ambiente di lavoro ci sono dei conflitti interni con i colleghi o con i superiori, le tensioni tendono a creare un ambiente ostile e un’impotenza nel mancato controllo della situazione.

Quando ci si impegna tanto in ciò che si svolge spesso non si ricevono i riconoscimenti adeguati ed è per questo che si entra nel mood dell’insicurezza e incertezza più totale tale da contribuire allo stress generale.

Poca informazione sul burnout

È noto a tutti che in Italia una persona su due lotta in silenzio proprio contro il malessere legato al lavoro. Circa il 70%, infatti, si ritrova alle prese con stress e burnout. Dall’indagine proposta da Markteffect oltre 24.000 addetti a livello globale hanno segnalato quelli che sono i segnali di evoluzione di benessere dell’ambiente lavorativo.

Purtroppo, solo il 50% si sente a proprio agio quando si tratta di discutere in azienda. Secondo quanto riportato da il sole 24 ore, il Country Director di GoodHabitz, Paolo Carnovale sostiene che in Italia c’è ancora tanto da lavorare in quanto c’è voglia di fare ma pochi investono il tempo nel formarsi in modo strutturato su questo discorso.