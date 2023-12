Corso gratuito e assunzione, per assicurarti il contratto basta un diploma: candidati ora o perdi l’occasione della vita

Per trovare lavoro si hanno tante possibilità, c’è chi ha esperienza alle spalle, chi ha completato un percorso accademico e chi, per reinventarsi o per cominciare, ha bisogno di corsi specializzati.

Il Governo ha da tempo provato ad incentivare la creazione di corsi ad hoc che hanno l’obiettivo di inserire all’interno delle aziende nuove e preziose risorse, tuttavia non sempre gli sforzi hanno avuto il risultato sperato.

Con il Reddito di Cittadinanza è infatti apparsa la prima grande sconfitta della Nazione, in quanto, pur dando sostentamento alle famiglie più in difficoltà, in pochi hanno effettivamente trovato un lavoro stabile e dignitoso, e ancora meno hanno approfittato del periodo per aumentare la propria formazione.

Secondo le statistiche infatti nelle aziende sono molto carenti diverse figure specializzate che potrebbero davvero diminuire il dato della disoccupazione, tuttavia la popolazione ancora ad oggi non riesce a garantire una competenza sufficientemente adeguata alla mansione.

Il nuovo programma GOL, le cui domande sono state aperte da qualche giorno, promette di creare concretamente dei corsi utili sia per le famiglie con bassi redditi che alle aziende.

Corso specializzazione finalizzato all’assunzione

Quest’offerta di lavoro e formazione ha lo scopo di formare 10 persone, anche senza esperienza, per effettuare servizi di pulizia e di sanificazione in aziende del settore agroalimentare, come ad esempio le macellerie, le industrie alimentari o i salumifici.

Il corso è totalmente gratuito in quanto fa parte del Programma GOL e quindi viene finanziato dai fondi europei e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il contratto sarà inquadrato come full time a tempo determinato.

La sede di lavoro sarà a San Daniele del Friuli in quanto il corso partirà proprio in Friuli Venezia Giulia. Il corso ha una durata totale di 200 ore, 100 delle quali saranno costituite da attività d’aula e laboratori, mentre le restanti 100 saranno un vero e proprio stage nelle aziende alimentari limitrofe.

Per candidarsi è sufficiente inviare una candidatura entro il 23 Dicembre, poco prima di Natale. La domanda andrà inviata tramite il sito internet della regione. Una volta raggiunto il portale web, si può selezionare il corso e poi andare su “Mi Candido“, dove sarà possibile inviare il modulo di adesione per partecipare a questa offerta formativa. Il codice del corso “Pulizia settore agroalimentare” è il D461-71011.