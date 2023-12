30 mila assunzioni nel 2024, aprono le iscrizioni per il Bando Scuola: ecco i requisiti necessari per candidarti

Da tempo si sente parlare di questa incredibile possibilità che prevede l’assunzione di 30mila nuovi docenti per le scuole di tutta Italia, finalmente il bando è stato aperto a tutti.

Tra conferme e date rimandate ora il Governo è giunto ad una soluzione per soddisfare del tutto i piani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente condiviso un comunicato in cui è stato spiegato ogni dettaglio di questa opportunità.

Il ministro Giuseppe Valditara ha spiegato che i nuovi assunti garantiranno una piena e nuova valorizzazione del ruolo di docenza, arrivando a migliorare l’intero sistema scolastico anche nelle aree del Paese più bisognose.

Inizialmente il piano del Governo era quello di indire il concorso nel Febbraio del nuovo anno, tuttavia vista la grande mole di personale richiesto la data è stata posticipata all’estate. In questo modo anche a chi è attualmente studente avrà il tempo di completare il percorso universitario per poi quindi candidarsi.

Come si svolgeranno le prove per il Bando Scuola

Per accedere al posto fisso bisognerà sottoporsi ad un test (da svolgere nella Regione in cui è stata inviata la domanda) composto da 50 requisiti a risposta multipla che avranno l’obiettivo di valutare le conoscenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Tra le domande poi non mancheranno la lingua inglese e le competenze digitali.

La seconda e la terza prova saranno l’orale e la prova simulata (questa volta svolti nella Regione per cui si invia richiesta di partecipazione), in cui si accerteranno le competenze nella disciplina che poi andrà ad insegnare e la capacità di progettazione, valutazione e dell’uso della tecnologia. La simulazione costituisce una vera novità nel campo della selezione dei docenti, e i candidati saranno tenuti a provare nel concreto di essere abili nell’insegnamento nei confronti dei giovani e dei giovanissimi.

Chi può fare domanda per diventare docente nel 2024

I posti disponibili attualmente sono 9,641 insegnanti per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e 20.575 per la Scuola secondaria di primo e secondo grado. Per potersi candidare bisogna essere in possesso di un titolo di studio che sia relativo alla posizione che si vorrà ricoprire, in più bisognerà aver maturato un’esperienza di almeno 3 anni negli ultimi 5 anni scolastici, o aver ottenuto 24 CFU/CFA previsti al precedente ordinamento.

Per registrare la propria domanda online si ha tempo fino al 9 Gennaio 2024 e per rendere la partecipazione valida bisognerà versare un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto o classe di concorso.