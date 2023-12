Panettoni artigianali, la classifica svela il migliore in Italia: se lo compri fai un figurone | Ecco quanto ti costa

Le feste sono letteralmente dietro l’angolo e in molte famiglie si comincia a percepire quel sentimento di urgenza per quanto riguarda l’acquisto di regali e idee per fare bella figura in compagnia di amici e parenti.

Per quanto il vero significato del Natale non si racchiuda nell’esibizionismo, tutti noi cerchiamo un modo per rendere felici chi amiamo, che sia tramite un piccolo dono o con l’acquisto di un prodotto specifico e particolarmente legato alle festività invernali.

In Italia infatti il pandoro e il panettone sono tradizionalmente dei dolci che tutti devono avere in casa. Il profumo evocativo, il gusto avvolgente e l’idea di condivisione che nasce tagliando e gustandone una fetta sono in grado di rievocare, in tutti, i dolci ricordi del passato.

Mentre durante tutto l’anno le persone cercano di risparmiare il più possibile, non solo in vista dell’aumento delle bollette, ma anche a causa dei costi sempre più elevati dei prodotti di prima necessità, a Natale la voglia di godersi il momento la fa da padrona.

Questo sentimento ci spinge a ricercare un piccolo dono di qualità da proporre a tutti i commensali, proprio da qui nasce la classifica dei panettoni artigianali più buoni del 2023.

Migliori panettoni artigianali del 2023

Procedendo a ritroso si possono trovare:

il Pistì, realizzato con materie prime di qualità di origine siciliana e farcito con crema al pistacchio di Bronte e ricoperto di cioccolato fondente al 70%;

panettone con Aceto Balsamico di Modena IGP di Acetaia Giusti, che regala una sensazione tutta nuova e una nota di agrodolce piacevole al palato;

il panettone Follador, prodotto con uvetta australiana Sun Muscat e un mix di frutta candita italiana che si uniscono all'esclusività del lievito madre;

prodotto con uvetta australiana Sun Muscat e un mix di frutta candita italiana che si uniscono all’esclusività del lievito madre; il panettone Pannocchietti, realizzato con un’accurata selezione di materie prime come il pistacchio di Bronte e il cioccolato di Modica;

Chi c’è in vetta alla classifica

il panettone Lorenzetti, con 48 ore di lievitazione e ingredienti tipici della tradizione veronese;

il panettone Dolcemascolo, che prende le migliori materie prime dalle alpi (il burro) e del Madagascar (vaniglia);

, che prende le migliori materie prime dalle alpi (il burro) e del Madagascar (vaniglia); il panettone Tortora, che unisce sapori intensi con le note agrumate del sud Italia.

Sul podio spiccano:

il panettone Slitti, venduto in una confezione in latta che gli dona un aspetto premium e ne conserva i sapori;

il Pavé Milano, che ormai è diventato il simbolo della città e viene prodotto durante tutto l'anno;

, che ormai è diventato il simbolo della città e viene prodotto durante tutto l’anno; il panettone Tomarchio – Pasticceria Siciliana, realizzato con ingredienti locali, totalmente naturali e seguendo la tradizione di una lievitazione lenta. Il suo costo è di appena 26 euro.