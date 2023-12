Tessere fedeltà supermercato, il risparmio è reale? Ecco la verità che si nasconde dietro gli sconti | Rimarrai sorpreso

Se possiedi anche tu una di queste tessere devi conoscere i reali risparmi. Ecco la verità sulle scontistiche che vengono applicate.

Se ci ritroviamo a rovistare tra le nostre borse o nei nostri zaini sicuramente verranno fuori almeno un paio di tessere fedeltà dei supermercati. Esse sono dei veri e propri strumenti che vengono utilizzati dalle varie catene di distribuzione non solo per premiare la fedeltà dei clienti ma anche per incoraggiarli ad effettuare acquisti regolari.

Queste carte spesso offrono benefici ai titolari e danno l’opportunità ai clienti di partecipare ad una raccolta punti. Tutto ciò, può essere poi raggiunto ad una certa soglia, tramutato in sconti, buoni acquisto o addirittura dei regali.

In alcune catene di supermercati, infatti, ogni euro speso potrebbe corrispondere ad un punto guadagnato. Le grandi catene di distribuzione utilizzano i dati raccolti attraverso le tessere fedeltà anche per cercare di analizzare quelli che possono essere gli acquisti che vengono effettuati dai clienti.

Ovviamente tutte queste informazioni servono poi per inviare delle offerte personalizzate ai titolari delle carte. In questo modo, si arriva a pensare che ci siano più opportunità che la persona torni ad acquistare in quel preciso supermercato.

Diversi vantaggi nel possedere la tessera

Alcuni, offrono anche dei programmi di fidelizzazione più complessi che addirittura arrivano a premiare i clienti più fedeli che possono beneficiare di ulteriori sconti e accedere anticipatamente alle promozioni o ai servizi esclusivi.

Queste tessere, possono anche offrire dei vantaggi perché non devono essere utilizzate sempre solo nello stesso market ma, una catena importante che si ritrova in varie zone del nostro Paese, dà l’opportunità al consumatore di utilizzare la stessa in altri posti per continuare la raccolta punti e procedere anche a quelli che sono i vari benefit.

Come risparmiare al supermercato

Se si è amanti di eventi esclusivi o degustazioni in anteprima, sono tanti i supermercati che offrono proprio agli iscritti alla tessera fedeltà di poter prendere parte a questi momenti importanti di ilarità e di convivio per gratificarli e ringraziarli al senso di appartenenza alla comunità gastronomica. Molte tessere, ad oggi possono anche non essere più fisiche ma vengono utilizzate attraverso l’app del nostro smartphone.

Quello che molti italiani si chiedono è se queste tessere realmente siano utili per risparmiare. In realtà, è normale che quando si stipula una tessera fedeltà spesso viene fatta in modo gratuito e serve non solo per avere degli sconti o delle agevolazioni ma si cerca di invogliare la persona a fare anche più acquisti usufruendo di ulteriori bonus o promozioni che solitamente non vengono elargiti anche ai clienti non abitudinari. Fare una lista prima della spesa, aiuterà sicuramente a salvaguardare i nostri risparmi.