Voglia di vacanza? Smettila di sprecare soldi, con questi trucchi puoi risparmiare il 50% sulla settimana bianca

Evita di sperperare soldi e goditi la tua splendida vacanza in montagna con questi trucchi. Prendi nota e la settimana bianca sarà fantastica.

Ormai, mancano veramente pochissimi giorni all’inizio dell’inverno e sono molti gli italiani che hanno in programma la settimana bianca da trascorrere con la famiglia. Trattasi di una vacanza dedicata agli sport come lo sci e lo snowboard e chiaramente il tutto può variare anche a seconda delle condizioni metereologiche.

Fra le mete più ambite dagli italiani sicuramente le Alpi offrono numerose località sciistiche. Basti pensare a Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio e tante altre. Tra le Alpi, giocano un ruolo fondamentale le Dolomiti, famose non solo per gli spettacoli paesaggistici montani ma anche per località come Alta Badia, Arabba e Val Gardena dove gli amanti dello sci possono trovare il proprio Eden.

In Trentino Alto Adige ci sono tante località come Folgaria, Andalo e Pinzolo in cui le persone si accingono ad andare per restare folgorati dalla bellezza naturale che quei posti offrono. L’Abruzzo, invece, è conosciuto soprattutto per due località in cui anche i principianti possono muoversi su delle piste senza avere particolari competenze. Fra queste spicca Roccaraso.

In Piemonte ci sono alcune località molto apprezzate come Sestriere, Bardonecchia e Limone Piemonte. Le persone che vivono al nord Italia possono raggiungere facilmente queste splendide località.

Zone a portata di mano

Per tornare a parlare della Valle d’Aosta, trattasi di una regione al 100% montuosa. Tra i posti più amati dagli appassionati di sci e di neve, Cervinia, La Thuile e Pila sono tra le più gettonate. Per le persone che amano invece non spostarsi ma preferiscono posti più limitrofi e meno affollati, in Toscana vi è l’Abetone mentre in Campania, non molto lontano da Caserta, si può raggiungere il Matese.

Anche qui, negli ultimi anni, sono state installate delle piste sciistiche da garantire alle persone di trascorrere una splendida settimana con amici e parenti. Quando ci si ritrova a partire per questo tipo di vacanza, si possono risparmiare veramente tanti soldi approfittando di offerte early booking o quelle last minute in cui le persone, sono costrette a rinunciare e tornano nuovamente sul mercato.

I consigli per risparmiare

Una famiglia composta da tre persone, se volesse seguire attentamente alcuni consigli come ad esempio quello di spostarsi a Roccaraso in Abruzzo, si troverebbero davanti ad una spesa che non arriverebbe a 2000 €.

Per risparmiare ancora di più, si può aderire allo skipass per cinque giorni di cui il costo per adulto è di circa 255 € mentre per il ragazzo è di 225. Trovare una location in cui ci sia una cucina attrezzata e riscaldamento autonomo, fa si che verrebbero evitati anche pasti da consumare fuori che comporterebbero ulteriori costi.