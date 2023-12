Riscaldamento, con l’idrogeno risolvi ogni tuo problema: salva l’ambiente e rimani al caldo ogni anno | Quanto costa

Finalmente arriva la soluzione giusta per risparmiare e non inquinare. Non farti trovare impreparato ed approfittane subito.

Tra gli elementi chimici più leggeri è giusto parlare dell’idrogeno che è il primo nella tavola periodica e infatti viene associato il numero atomico 1. La sua presenza nell’universo e la sua versatilità lo rendono fra le sostanze di grande interesse soprattutto in settori legati all’industria chimica, al trasporto ma anche all’energia.

Trattasi di un gas inodore e incolore che risulta infiammabile e può addirittura formare una miscela esplosiva con l’ossigeno. Ci sono diversi metodi fra cui il processo che utilizza il metano e il vapore acqueo, quello che sfrutta l’elettricità per dividere l’acqua in idrogeno e ossigeno e infine la conversione di necessaria materia organici o fossili.

Al fine di produrre idrogeno, però, va detta una cosa molto importante e cioè che richiede un notevole consumo di energia e ciò potrebbe creare non poche preoccupazioni in merito alla salvaguardia del nostro ambiente.

Attualmente, la sua produzione è associata all’uso dei combustibili fossili come è riportato dalle relative emissioni di CO2. Spesso si sente parlare anche di idrogeno verde ma non tutti sanno di che cosa si tratti.

Decarbonizzazione entro il 2050

Al fine di ridurre l’impatto ambientale, esso viene prodotto utilizzando energia rinnovabile come quella del sole o del vento nell’elettrolisi dell’acqua. Come abbiamo già anticipato, ormai, l’idrogeno è diventata una parte chiave non solo nel produrre ammoniaca o raffinare il petrolio ma può essere usato anche come combustibile per produrre elettricità con acqua e calore.

Infine esso viene utilizzato anche come carburante nei razzi e nei veicoli spaziali. Proprio in merito a queste ultimi dettagli va detto che ormai è visto come il combustibile del futuro e potrebbe essere l’elemento principale per ottenere l’obiettivo europeo di decarbonizzazione entro il 2050.

I costi delle caldaie ad idrogeno

Quindi, si potrebbe utilizzare l’idrogeno per riscaldare le nostre case ed installare proprio delle caldaie che siano capaci di produrre calore ed energia elettrica con questo gas. In termini economici, va detto che si avere un impianto di caldaia di idrogeno si tratta di avere un qualcosa di molto costoso.

Addirittura, esso può arrivare a costare fino a 10.000 €. La sua potenza è utile a riscaldare una casa di poco inferiore a 200 m quadri. Ovviamente, oltre all’installazione, ogni sei mesi deve esserci una manutenzione obbligatoria così come prevista dall’attuale legislazione italiana.