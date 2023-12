Prezzo benzina mai così basso, i dati del Ministero parlano chiaro: se vivi in questa regione però il risparmio è doppio

Gli ultimi giorni sono davvero i migliori per mettere benzina. C’è una regione italiana in cui il costo è veramente bassissimo, approfittane.

Solitamente vediamo che il costo della benzina tende a salire o a diminuire a seconda di alcuni fattori spesso ignoti. Queste variazioni, derivano da determinati e diversi fattori come ad esempio il prezzo del petrolio grezzo.

Come sappiamo è la materia prima principale che produce carburante. I vari fattori geopolitici non fanno altro che creare delle vere fluttuazioni nel mercato globale del petrolio creando spesso delle discrepanze tra domanda e offerta.

Tutto ciò può assolutamente portare a variazioni importanti nei prezzi della benzina. Spesso, le autorità fiscali si ritrovano ad imporre diverse tasse sul carburante non solo per finanziare infrastrutture stradali ma anche per diversi progetti ambientali.

Queste tasse, rappresentano, una parte importante del cambiamento del prezzo a cui essa è soggetta. I costi associati al processo molto importante di raffinazione che viene effettuato sul petrolio grezzo e sulla distribuzione della benzina, possono notevolmente influenzare quello che è il prezzo finale che siamo soliti vedere sui tabelloni dei distributori.

Le normative ambientali

A volte, vari problemi logistici o interruzioni nella catena di approvvigionamento, possono fare incrementare i costi della benzina. Dato che petrolio è molto spesso quotato in dollari statunitensi, possono esserci diverse variazioni del tasso di cambio e quindi creare delle disparità sul costo della benzina nei Paesi che usano diverse valute.

In alcune regioni, ci sono delle normative ambientali così stringenti che possono addirittura influenzare i costi di produzione al fine di ottenere formulazioni più pulite e aggiungere biocarburanti. Spesso, si può innescare in pochi chilometri una concorrenza spietata in quanto possono essere presenti sullo stesso territorio diverse stazioni di servizio e quindi, il prezzo della benzina può variare notevolmente.

Veneto e Marche le più economiche

Di solito, però, anche gli eventi inaspettati come disastri naturali o instabilità politica in un Paese possono essere causa di aumento dei prezzi e mancanza di disponibilità immediata. Negli ultimi mesi, il costo della benzina, è sceso al di sotto degli 1,8 € così come riportato da il sole 24 ore.

Sembrerebbe che ci siano in Italia due regioni che presentano il costo della benzina più basso rispetto a tutte le altre. Stiamo parlando delle Marche e del Veneto che, con un costo medio di 1,761 e 1,762 si piazzano al primo e al secondo posto dando l’opportunità ai consumatori di poter risparmiare un bel po’.