Vacanze a Capodanno low cost, con questa genialata giri il mondo: ecco dove puoi andare praticamente gratis

Sulle prime sembra impossibile: passare la notte di Capodanno all’estero senza spendere un euro. Eppure si può fare. Vediamo come.

Sicuramente in molti ci avranno già pensato. Mancano pochi giorni ormai alla fine dell’anno, ed è tempo di organizzare il Capodanno. Per coloro che ancora sono indecisi sul da farsi, presentiamo di seguito una opzione low cost decisamente interessante.

Proprio perché manca poco tempo al 2024, andare a prenotare adesso, in Italia o all’estero, il week end della fine dell’anno significa rischiare di pagare una enormità. Fra trasporti, cene e pernottamenti, se va bene non si spende comunque meno di 300 € a persona.

E comunque dipende dove ci si reca: un conto è passare la festività in Italia, mare, montagna o centro urbano che sia; altro è recarsi fuori dal nostro paese, in una attraente città europea o, addirittura, in un altro continente. Se, ad esempio, festeggiare a Parigi ha un costo – tutto incluso – che non può scendere sotto i 500 €, far baldoria a New York significa tirar fuori 2.000/2.500 € almeno.

E allora? Come possiamo risparmiare, anche parecchio, volando e pernottando per le feste a qualche migliaio di chilometri di distanza da casa? La risposta è tanto semplice quanto geniale: iscriversi ai servizi online di scambio casa.

Come funziona lo scambio casa

Non esistono infatti solamente i servizi di prenotazione online di attraenti e confortevoli bed & breakfast ubicati in giro per il mondo. Lo stesso sistema viene anche utilizzato da piattaforme dedicate esclusivamente allo home sharing. L’idea è quella di effettuare uno scambio alla pari: per un determinato periodo, io vengo a casa tua e tu vieni a casa mia, ci scambiamo le case, al termine della vacanza ripuliamo tutto, e a posto così.

Di piattaforme dedicate a questo servizio ve ne sono tantissime. E’ possibile trovare quelle specializzate nello scambio di seconde case di lusso, quelle che richiedono un canone di abbonamento ed altre, invece, totalmente gratuite.

Consigli utili per lo scambio casa

Con lo scambio casa, il risparmio sul “pacchetto vacanza” è certamente garantito. E’ bene però seguire alcune semplici raccomandazioni, per essere un perfetto home-sharer.

Tutte le regole da seguire possono essere sostanzialmente riassunte in una sola: ricevi gli ospiti nella tua casa così come tu vorresti essere ricevuto. E quindi: pulite bene la casa prima di andarvene; lasciate liberi alcuni spazi nei vostri armadi; fate trovare i letti già rifatti ai vostri ospiti, magari con accanto la presenza di un piccolo spuntino già pronto; lasciate istruzioni dettagliate sul funzionamento degli elettrodomestici, della tv e dei condizionatori. E buone vacanze!